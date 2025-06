Le ministre mauritanien de la défense est arrivé au Mali samedi pour s'entretenir avec le président de la transition malienne, ont confirmé les deux parties, alors que les voisins cherchent à désamorcer un différend sur la violence transfrontalière.

Environ deux semaines auparavant, la Mauritanie a accusé le Mali et le groupe mercenaire russe Wagner d'avoir poursuivi des hommes armés à travers la frontière vers le territoire mauritanien. À la suite de cet incident, Bamako a envoyé une délégation de haut niveau à Nouakchott pour tenter d'apaiser les tensions.

"Plusieurs de nos compatriotes civils ont été tués par l'armée malienne et les combattants du groupe Wagner dans les camps mauritaniens à la frontière. Nous avons envoyé des preuves à Bamako", a déclaré à l'AFP une source sécuritaire mauritanienne à la frontière.

Vendredi, la Mauritanie a convoqué l'ambassadeur du Mali pour "protester contre les attaques répétées contre des civils innocents et sans défense", indique un communiqué du ministère mauritanien des Affaires étrangères, ajoutant que "la situation inacceptable persiste malgré les mises en garde de notre pays".

Le lendemain, le colonel Assimi Goita, président de la transition du Mali, a reçu Hanena Ould Sidi, ministre mauritanienne de la défense, qui était porteuse d'un message du président, selon un communiqué de presse de Bamako.

Le Mali est dirigé par le pouvoir militaire depuis qu'un coup d'État en 2020 a renversé le président civil Ibrahim Boubacar Keita.

Le pays est en proie à une spirale de violence terroriste qui a balayé la région du Sahel, ainsi qu'à la reprise des hostilités dans le nord par des groupes séparatistes armés.

Le pouvoir militaire a chassé la force française en 2022 et la mission de maintien de la paix de l'ONU, la MINUSMA, en 2023, et s'est tournée politiquement et militairement vers la Russie.

Lors de l'entretien de samedi, le ministre Ould Sidi a salué les "relations fraternelles et historiques" entre les pays voisins et a souligné la nécessité de les préserver et de les renforcer.

