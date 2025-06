Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères turc, Oncu Keceli, a déclaré que l’objectif principal d’Ankara est de “mettre un terme au massacre de Gaza” et d’établir un État palestinien pour parvenir à une paix durable dans la région.

Les commentaires du porte-parole viennent en réponse aux commentaires désobligeants et diffamatoires du ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, sur X, avec une photo du président turc Recep Tayyip Erdogan et du chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh.

“Ce sont les autorités israéliennes qui devraient avoir honte. Elles ont massacré près de 35 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants”, a-t-il affirmé.

La Turquie continuera à travailler dans cette direction et à dénoncer les crimes commis par les autorités israéliennes, a ajouté Keneli.

Le chef du Hamas salue le rôle de la Turquie

Le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a salué le soutien du président turc Recep Tayyip Erdogan à la cause palestinienne.

“La déclaration du président Erdogan lors de la réunion du groupe du Parti de la justice et du développement (AKP), dans laquelle il a décrit le Hamas comme un mouvement de libération nationale et l'a comparé aux Kuvayi-Milliye (Forces nationales), est sans aucun doute une source de fierté pour nous et pour les Palestiniens”, a déclaré Haniyeh à Anadolu, à la suite de sa rencontre avec Erdogan à Istanbul.

Erdogan avait affirmé lors de la réunion du parti : “Le Hamas est ce qu’était Kuvayi Milliye (Forces nationales actives pendant la guerre d’indépendance turque entre 1918 et 1921) en Turquie pendant la lutte nationale. Nous savons pertinemment que dire cela aura un prix”.

Haniyeh a déclaré que le Hamas est un “mouvement qui résiste pour libérer nos terres, nos valeurs sacrées et notre peuple de l’occupation qui dure depuis longtemps”.

Soulignant les liens historiques de la Turquie avec la cause palestinienne en raison de sa position régionale et islamique, Haniyeh a noté que les remarques d'Erdogan reflètent la conscience du peuple turc, qui considère la cause palestinienne comme la sienne, sympathise avec Gaza d'un point de vue humanitaire et s'oppose à l'oppression.

Il a mis en avant la nécessité d'unir les efforts “pour mettre fin aux attaques des sionistes qui restent soutenus par les États-Unis”.

Haniyeh a en outre salué la position intellectuelle, historique et politique d'Erdogan et du peuple turc sur la cause palestinienne.

“Nous nous souvenons encore du président Erdogan soulevant la carte de la Palestine lors de son discours à l’ONU et expliquant comment la Palestine a été progressivement occupée en réponse à Shimon Peres”, a-t-il déclaré.

"Nous surveillons de près la position de la Turquie dans la région, ses politiques régionales et internationales, ainsi que sa position sur la cause palestinienne et sur Gaza, avec une grande importance."

Haniyeh a poursuivi : "Nous nous souvenons encore de la façon dont le peuple turc a sacrifié ses martyrs sur le Mavi Marmara pour la levée du blocus de Gaza".

Le chef du Hamas s’est également félicité de la “position cohérente” que la Turquie maintient sur la cause palestinienne et le blocus de Gaza.

"Lors de notre rencontre avec Erdogan, nous avons discuté des décisions prises concernant les restrictions commerciales contre Israël et de leurs effets sur l'activité commerciale", a-t-il déclaré.

"Il s'agit d'une étape importante contre les ennemis sionistes qui versent le sang de femmes, d'enfants et de Palestiniens âgés lors d'attaques contre Gaza, menacent Rafah d'attaques terrestres et manquent de respect aux lieux saints musulmans, en particulier la mosquée Al Aqsa à Jérusalem", a-t-il ajouté.

