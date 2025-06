Le pilote turc Toprak Razgatlioglu a terminé samedi la première course à la deuxième place de la 3e étape du Championnat du monde 2024 de Superbike aux Pays-Bas.

La course sur le TT Circuit Assen s'est terminée prématurément lorsque le drapeau rouge a été agité à sept tours de l'arrivée en raison de l'état de la piste.

La course de 21 tours s'est terminée par un drapeau rouge après 14 tours. L'Italien Nicholas Spinelli, pilote de Tech3 E-Racing, a remporté la première course aux Pays-Bas et l'Espagnol Alvaro Bautista, pilote de Ducati, a terminé troisième.

Razgatlioglu, qui a également signé le tour le plus rapide, a glissé à la sixième place au départ sur le mouillé, mais est ensuite remonté à la deuxième place.

Le pilote de 27 ans est monté sur le podium pour la quatrième fois consécutive avec sa nouvelle équipe BMW Motorrad.

La Superpole et la deuxième course du week-end auront lieu dimanche dans l'étape néerlandaise.

