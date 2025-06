Le Real Madrid, leader de la Liga, est en quête d'un 36e titre de champion d'Espagne, un record, depuis que Jude Bellingham a marqué un but dans le temps additionnel pour assurer une victoire 3-2 sur le FC Barcelone, dimanche.

Le Real s'est battu à deux reprises pour revenir au score avant que Bellingham n'inscrive le but de la victoire au second poteau, d'environ six mètres, pour battre les champions pour la quatrième fois consécutive.

Ce résultat laisse le Barça à 11 points du leader (Real Madrid) à six journées de la fin du championnat.

Lire aussi

Liga espagnole : pour le Real, un clasico vers la couronne

VAR

Dominé dans le jeu, le club merengue a bien failli replonger sur un corner, dévié au premier poteau par Lamine Yamal et sauvé sur sa ligne par Lunin, sans que les ralentis et la VAR puissent confirmer que le ballon était totalement rentré (28e).

"C'est une honte pour le monde du football. Pas de technologie sur la ligne de but, pourquoi ? Il y a beaucoup d'argent dans cette industrie, mais apparemment pas pour la chose la plus importante. - Marc-André Ter Stegen, gardien de but du FC Barcelone

La Liga est en effet le seul grand championnat à ne pas utiliser la goal-line technology, jugée trop chère par son président Javier Tebas, qui permet pourtant la validation quasi-automatique d'un but.

Il n'en a pas fallu plus aux supporters catalans présents dans le stade pour crier au scandale et scander "c'est ainsi, ainsi que gagne Madrid", insinuant que son rival est avantagé par l'arbitrage.

"C'est une honte pour le monde du football. Pas de technologie sur la ligne de but, pourquoi ? Il y a beaucoup d'argent dans cette industrie, mais apparemment pas pour la chose la plus importante. C'est une honte", s’indigne Marc-André Ter Stegen, gardien de but du FC Barcelone.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp