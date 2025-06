Le président turc Recep Tayyip Erdogan est arrivé à Bagdad, capitale de l'Irak, pour rencontrer des responsables irakiens.

M. Erdogan est accompagné du ministre des affaires étrangères, Hakan Fidan, du ministre de l'intérieur, Ali Yerlikaya, du ministre de la défense nationale, Yasar Guler, du directeur de la communication, Fahrettin Altun, de son principal conseiller, Akif Cagatay Kilic, et d'autres ministres.

Le président Erdogan, qui se rend en Irak pour la première fois depuis 12 ans, devrait discuter de questions bilatérales et régionales lors de ses rencontres avec son homologue irakien Abdul Latif Rashid et le premier ministre irakien Mohammed Shia' al Sudani.

Il se rendra également à Erbil, dans le nord de l'Irak, après les rencontres de Bagdad.

"Lors de la visite du président Erdogan à Erbil, en ce qui concerne notamment les réunions avec les représentants du gouvernement régional, je suis certain qu'ils partageront leur vision du renforcement de nos relations et de la garantie de la stabilité interne et de la paix en Iraq", a déclaré le ministre des affaires étrangères, Hakan Fidan, dimanche, lors d'une conférence de presse.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp