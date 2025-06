Le président turc Recep Tayyip Erdogan a rencontré lundi son homologue irakien Abdul Latif Rashid, lors d'une visite officielle à Bagdad, la première du genre depuis 12 ans.

Combattre le terrorisme

Lors de la réunion, les présidents turc et irakien ont débattu des relations bilatérales, de la guerre d'Israël contre Gaza, de questions régionales et internationales et des efforts de lutte contre le terrorisme.

Erdogan a exprimé les attentes de la Turquie à l'égard de l'Irak dans la lutte contre l'organisation terroriste PKK et a souligné la nécessité de nettoyer l'Irak de toutes les formes de terrorisme.

Il a également souligné l'importance de rétablir les relations entre Bagdad et le gouvernement régional kurde en Irak et de garantir que le peuple turkmène obtienne le statut qu'il mérite pour la stabilité de l'Irak.

Le président turc a en outre mis en exergue les efforts en cours pour mettre fin à l'oppression israélienne à Gaza et a souligné l'importance pour les pays musulmans d'agir dans l'unité pour achever cet objectif.

Erdogan est accompagné du ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan, du ministre de l’Intérieur Ali Yerlikaya, du ministre de la Défense nationale Yasar Guler, du directeur de la communication Fahrettin Altun, de son conseiller principal Akif Cagatay Kilic et d’autres ministres.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp