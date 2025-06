Par Sylvia Chebet

La disparité des richesses est un sujet brûlant dans le monde entier, alimenté autant par la perception que par les chiffres.

Mais ce que les statistiques projettent sans émotion est souvent suffisamment perspicace pour modifier la compréhension qu'ont les gens de la réalité connue.

Le rapport 2024 Africa Wealth Report révèle qu'il y a actuellement 135 200 personnes fortunées (HNWI) disposant d'un patrimoine liquide investissable d'au moins 1 million de dollars US en Afrique, ainsi que 342 centimillionnaires valant 100 millions de dollars ou plus et 21 milliardaires en dollars.

Les résultats contiennent au moins cinq marqueurs qui donnent un aperçu surprenant de la répartition des richesses sur le continent.

Les 5 grands de l'Afrique

Cinq pays seulement représentent environ 56 % des millionnaires en dollars du continent.

"C'est assez surprenant car il y a 54 pays en Afrique et cinq d'entre eux détiennent plus de 50 % de la richesse du continent", explique Andrew Amoils, responsable de la recherche chez New World Wealth, à TRT Afrika.

Un HNWI est une personne qui possède plus d'un million de dollars américains de patrimoine liquide investissable, constitué principalement de participations dans des sociétés cotées en bourse et de liquidités.

M. Amoils estime qu'il s'agit là d'une "barre assez haute pour accéder à cet espace exalté".

Malgré une décennie difficile, marquée par une baisse de 20 % du nombre de millionnaires, l'Afrique du Sud compte deux fois plus de grandes fortunes que n'importe quel autre pays africain. Selon les dernières données, elle compte cinq milliardaires, 102 centimillionnaires et 37 400 millionnaires.

L'Égypte est deuxième avec sept milliardaires, 52 centi-millionnaires et 15 600 millionnaires. Le Nigeria est troisième avec 8 200 HNWI, suivi du Kenya (7 200) et du Maroc (6 800).

Parmi les villes, Johannesburg, en Afrique du Sud, est la plus riche d'Afrique, avec 12 300 millionnaires, 25 centi-millionnaires et deux milliardaires.

Le Cap, également en Afrique du Sud, arrive en deuxième position avec 7 400 millionnaires, 28 centi-millionnaires et un seul milliardaire.

Le Caire (7 200 millionnaires), Nairobi (4 400) et Lagos (4 200) se distinguent également en tant que centres d'affluence et futures poches de prospérité.

Selon M. Amoils, les pays qui comptent le plus de HNWI ont également tendance à avoir une classe moyenne plus importante. "Ces deux catégories de richesse sont souvent liées", explique-t-il. "Si vous avez des personnes fortunées, beaucoup d'entre elles seront propriétaires d'entreprises. Ils emploieront donc du personnel."

À l'inverse, si un pays ne compte pas beaucoup de personnes fortunées, "c'est soit en raison d'une pauvreté généralisée, soit parce que le gouvernement détient la majeure partie des richesses".

Milliardaires au sens large

Le monde compte 54 milliardaires nés en Afrique, mais seuls 21 vivent encore sur le continent.

Autre constatation étonnante : certains pays comptent plus de milliardaires résidents que de milliardaires nés sur leur sol. Monaco, par exemple, compte environ 25 milliardaires résidents, mais seuls quelques-uns d'entre eux sont nés dans ce pays.

Elon Musk, né en Afrique du Sud et actuellement en tête de la liste Forbes des personnes les plus riches avec 193 milliards de dollars en espèces et en actifs, fait partie de ceux qui ont quitté le continent pour s'installer aux États-Unis.

L'exode nigérian

Selon New World Wealth, environ 300 HNWI quittent le Nigeria chaque année depuis une demi-décennie.

M. Amoils note qu'il y a dix ans, le Nigeria comptait deux fois plus de millionnaires que le Kenya, mais que les deux pays en comptent aujourd'hui presque autant.

"Outre la migration, il y a également eu une dépréciation du naira, qui a baissé d'environ 80 % par rapport au dollar américain", explique-t-il.

Le naira a atteint son plus bas niveau historique en février de cette année, à 1 900 pour un dollar, mais il a gagné plus de 40 % au cours des dernières semaines.

"Le Kenya a également connu une dépréciation de sa monnaie, mais elle n'a pas été aussi spectaculaire qu'au Nigeria", explique M. Amoils. Nous avons constaté une certaine migration de millionnaires en provenance du Kenya, bien qu'elle soit faible. Cela n'a rien à voir avec la migration en provenance du Nigeria, de l'Afrique du Sud et de l'Égypte".

Le nombre de millionnaires au Kenya est passé d'environ 8 500 il y a quelques années à 7 200. Le pays n'a toujours pas de milliardaire en dollars, alors que le Nigeria en compte trois.

Les derniers chiffres indiquent qu'environ 18 700 HNWI ont quitté l'Afrique au cours de la dernière décennie, trouvant refuge dans certains des marchés à la croissance la plus rapide au monde.

L'île Maurice a le vent en poupe

L'île Maurice, qui occupe la sixième place sur la liste des pays les plus riches d'Afrique, a enregistré le taux de croissance de la richesse le plus élevé au cours des dix dernières années, le nombre de HNWI étant passé d'environ 2 800 il y a dix ans à plus de 5 000.

"C'est le résultat d'une forte croissance économique et d'une forte migration des millionnaires vers l'Europe. De nombreuses personnes fortunées se sont installées dans le pays", explique M. Amoils à TRT Afrika.

Cette évolution est également attribuée à un régime fiscal favorable et à la stabilité politique, deux facteurs que les investisseurs mondiaux jugent attrayants.

L'île Maurice devrait connaître un taux de croissance remarquable de 95 %, ce qui la positionne comme l'un des marchés de la richesse à la croissance la plus rapide au monde. La Namibie est également prête pour la croissance, avec ses HNWI qui devraient augmenter de 85 % d'ici 2033.

Le Maroc, la Zambie, le Kenya, l'Ouganda et le Rwanda sont les autres pays qui devraient connaître un taux de croissance impressionnant du nombre de millionnaires de 80 % et plus au cours de la prochaine décennie.

Un bond en avant

La richesse totale investissable actuellement détenue sur le continent africain s'élève à 2 500 milliards de dollars, tandis que sa population de millionnaires devrait augmenter de 65 % au cours des dix prochaines années, indique la nouvelle étude.

"Nous prévoyons une forte croissance du nombre de millionnaires dans certains secteurs tels que la fintech, l'écotourisme, l'externalisation des processus d'affaires, le développement de logiciels, l'extraction de métaux rares, les technologies vertes, les médias et le divertissement, ainsi que la gestion de patrimoine", explique M. Amoils.

Mais l'instabilité politique, la dépréciation de la monnaie et des politiques budgétaires et des régimes fiscaux peu attrayants pourraient inverser la tendance. En Afrique du Sud, les services financiers et professionnels sont actuellement les principaux secteurs à explorer pour les millionnaires.

"Environ 40 % des HNWI sud-africains se trouvent dans ces secteurs. La plupart des personnes fortunées en Afrique du Sud sont des avocats ou des comptables agréés", souligne M. Amoils.

En ce qui concerne les futurs pôles d'attraction des millionnaires, le Cap devrait dépasser Johannesburg et devenir la ville la plus riche d'Afrique d'ici à 2030.

Les analystes prévoient que Kigali au Rwanda, Windhoek et Swakopmund en Namibie, Nairobi au Kenya et Tanger et Marrakech au Maroc connaîtront également une augmentation de plus de 85 % du nombre de millionnaires au cours des dix prochaines années.

