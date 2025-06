Le président turc Recep Tayyip Erdogan a rencontré son homologue irakien Abdul Latif Rashid et le Premier ministre irakien Mohammed Shia al Sudani lors d’une visite officielle à Bagdad, la capitale du pays voisin.

Alors que le président turc arrive lundi à Bagdad pour des réunions bilatérales, un accord-cadre stratégique a été signé entre les deux pays.

Décrivant l’accord comme une “ feuille de route solide “, le président turc a déclaré lors d’une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre irakien Mohammed Shia al Sudani à Bagdad : “ Je pense que ma visite et les accords que nous venons de signer marqueront une nouvelle étape dans les relations turco-irakiennes”.

Le Premier ministre irakien Al Sudani a annoncé que la Turquie et l’Irak avaient signé 24 protocoles d’accord.

Sous les auspices du président turc et du Premier ministre irakien, un protocole d’accord quadrilatéral concernant la coopération dans le cadre du projet de route de développement a également été signé entre l’Irak, la Turquie, le Qatar et les Émirats arabes unis.

“ La sécurité de l’Irak et de la Turquie est indissociable “

M. Erdogan a en outre déclaré. lors d’une conférence de presse conjointe que la coopération en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme, était l’un des points les plus importants de l’ordre du jour de ces réunions en Irak.

Il a également déclaré que la Tuquie se “félicitait de la désignation du groupe terroriste PKK comme organisation interdite en Irak.

Le président turc a en outre réitéré son appel à toutes les parties concernées à s’abstenir d’une escalade des tensions au Moyen-Orient.

Le Premier ministre irakien Al Sudani a déclaré qu’il s’était mis d’accord avec le président turc pour renforcer la coopération en matière de sécurité afin de renforcer la stabilité des deux voisins.

“ La sécurité de l’Irak et de la Turquie est inséparable “, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse conjointe dans la capitale Bagdad.

Le Premier ministre irakien a souligné que son pays ne permettrait à aucun groupe d’utiliser les territoires irakiens pour lancer des attaques contre les pays voisins, se référant principalement au groupe terroriste PKK.

Ordre du jour de la guerre de Gaza, questions régionales et mondiales

Lors de la réunion avec Abdul Latif Rashid lundi matin, les relations bilatérales entre la Turquie et l’Irak, la guerre d’Israël contre Gaza, les questions régionales et mondiales et les efforts de lutte contre le terrorisme ont été discutées.

Erdogan a exprimé les attentes de la Turquie vis-à-vis de l’Irak dans la lutte contre l’organisation terroriste PKK et a souligné la nécessité pour l’Irak d’être nettoyé de toutes les formes de terrorisme.

Il a également souligné l’importance de rétablir les relations entre Bagdad et le gouvernement régional kurde en Irak et de veiller à ce que les Turkmènes atteignent la position qu’ils méritent pour la stabilité de l’Irak.

Agir dans l’unité pour Gaza

Le président turc a également souligné les efforts en cours pour mettre fin à l’oppression israélienne à Gaza et a souligné l’importance pour les pays musulmans d’agir dans l’unité au cours de ce processus.

Erdogan est accompagné ce lundi du ministre des Affaires étrangères du pays, Hakan Fidan, du ministre de l’Intérieur, Ali Yerlikaya, du ministre de la Défense nationale, Yasar Güler, du directeur de la communication, Fahrettin Altun, de son conseiller en chef, Akif Cagatay Kilic, et d’autres ministres.

Le président Erdogan, qui se rend en Irak pour la première fois en 12 ans, devrait également discuter de questions bilatérales et régionales lors de ses rencontres avec le Premier ministre irakien Mohammed Shia al Sudani.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp