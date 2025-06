Par Charles Mgbolu

Pour une communauté, la langue est l'élément vital, le moyen par lequel les connaissances, les traditions et la sagesse locale sont transmises de génération en génération, assurant ainsi la continuité et la survie de la communauté.

Une illustration convaincante de ce concept se trouve dans le film de science-fiction Arrival, réalisé en 2016 par le réalisateur canadien Denis Villeneuve, qui raconte comment la survie de l'humanité dépend de la compréhension de la langue d'une espèce extraterrestre.

La linguiste Louise Banks, protagoniste du film, a la tâche ardue de déchiffrer ce que disent les extraterrestres. En parcourant les couches de sons et de syllabes qui semblent constituer leur langue, elle découvre un nouveau monde et apprend à percevoir le temps comme les extraterrestres.

La compréhension de Louise s'avère cruciale pour éviter une catastrophe mondiale. Mais il s'agit là d'une fiction.

Dans la réalité, on sait que des communautés entières ont disparu simplement parce qu'on a laissé mourir leur langue. Geez, Gafat, Memes, Vazimba, Kw'adza et Ngasa - toutes principalement originaires d'Afrique de l'Est - n'existent plus que dans les chroniques linguistiques.

Certaines langues ont été classées par l'UNESCO comme "menacées", ce qui suggère qu'elles pourraient cesser d'exister sans une intervention urgente.

En 2006, l'UNESCO a classé l'igbo, qui est parlé par plus de 20 millions de personnes dans l'est du Nigeria, parmi les langues "en danger".

Cette classification a entraîné une ruée des universitaires, des médias et des intellectuels qui se sont joints à l'effort pour sauver la langue de l'extinction. Près de 18 ans plus tard, les locuteurs de l'igbo, comme le créateur de contenu nigérian Oluchi Akachukwu, craignent toujours que la menace ne soit pas écartée.

Les identités

"J'ai l'impression que certains membres de notre génération associent la sophistication à l'oubli de ce qu'ils sont, y compris à l'abandon de leur langue", explique Oluchi à TRT Afrika.

Depuis quatre ans, la créatrice de contenu apporte sa pierre à l'édifice en utilisant les réseaux sociaux pour enseigner l'igbo aux enfants.

Tout a commencé en 2020, peu après la naissance de son deuxième enfant. Son premier-né parlait anglais et pouvait compter jusqu'à 100 en français.

"Je me souviens de l'avoir vu interagir dans ces langues et je me demandais toujours comment il se faisait que mon enfant ne puisse pas converser dans sa langue maternelle. Cela m'inquiétait", avoue-t-elle.

C'est alors que l'inspiration est venue. "J'ai décidé d'enseigner l'igbo non seulement à mon enfant, mais aussi à tous les enfants autochtones par le biais de vidéos sur YouTube et d'autres plateformes de médias sociaux", raconte Oluchi.

Un combat solitaire

La tâche était colossale. Oluchi a rassemblé toutes les économies qu'elle tirait de sa petite entreprise et s'est adressée à un animateur. La première animation que j'ai réalisée était la comptine anglaise "Old McDonald had a farm" (Le vieux McDonald avait une ferme) en Igbo. Il est sorti en février 2021.

Oluchi peine à contenir ses émotions lorsqu'elle décrit la bouffée de sentiments qu'elle a ressentie en voyant ses enfants regarder fixement la vidéo animée après sa sortie. "J'étais si heureuse. C'est moi qui l'ai créée, et le fait que mes enfants l'aient appréciée m'a beaucoup touchée. Cela m'a donné envie d'en faire plus", dit-elle.

La campagne d'Oluchi met en perspective la menace existentielle à laquelle sont confrontées de nombreuses langues indigènes sur le continent africain et au-delà.

Des langues qui s'érodent sans cesse

Il y a moins de dix ans, il existait environ 7 000 langues parlées dans le monde. La plupart d'entre elles sont des langues mineures menacées d'extinction.

Ethnologue, une publication de référence annuelle imprimée et en ligne qui fournit des statistiques et d'autres informations sur les langues vivantes du monde, en recensait 7 358 en 2001.

Le 20 mai 2015, il n'existait plus qu'environ 7 102 langues vivantes connues. Le 23 février 2016, Ethnologue en recensait 7 097.

Les linguistes mettent en garde contre ce qu'ils appellent le syndrome de "mort graduelle de la langue", qui est le mode de disparition le plus courant des langues.

"La mort progressive d'une langue se produit lorsque les personnes qui parlent cette langue interagissent avec des locuteurs d'une langue qu'ils supposent plus prestigieuse. Ce groupe de personnes devient d'abord bilingue, puis, avec les nouvelles générations, le niveau de compétence diminue et, finalement, il n'y a plus de locuteurs natifs", analyse M. Nnabuife, professeur agrégé de langue igbo à l'université de Lagos.

Facteur migratoire

Pour ne rien arranger, ces dernières années ont vu une nouvelle vague de millions de jeunes migrants africains quitter les côtes du continent à la recherche de pâturages plus verts à l'étranger. Selon l'Organisation internationale des migrations, environ 40,6 millions de migrants africains vivent en Europe.

"Je crains que beaucoup d'entre eux ne grandissent et ne fondent leur propre famille, avec des enfants incapables de parler leur langue maternelle", déplore Oluchi.

Ses efforts sur les médias sociaux ne sont peut-être qu'une goutte d'eau dans l'océan, mais ils ont un impact certain.

Le nombre de jeunes apprenants sur sa plateforme YouTube ne cesse d'augmenter. Sa chaîne "Kpakpando" (étoile) compte actuellement plus de 5 000 abonnés et 900 000 vues.

"Elle s'est développée de manière organique", constate Oluchi. "Je suis reconnaissante de pouvoir influencer la vie des enfants que j'ai réussi à atteindre."

Elle aspire à réaliser des vidéos en 3D, mais il est difficile de trouver les ressources nécessaires. "J'ai récemment reçu un devis de 1 500 dollars (1,7 million de nairas) pour mettre l'un de mes personnages en 3D. Je me suis alors demandé où je pourrais trouver une telle somme, car le coût est prohibitif pour faire ce que je veux".

Mais Oluchi ne se laisse pas décourager. Elle espère que chaque enfant qui apprendra à parler l'igbo en grandissant après avoir regardé ses vidéos donnera un nouveau sens à son effort.

