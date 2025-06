Le président français a abordé lors de la conversation "la question de la stabilité régionale et de la crise dans l'est de la République démocratique du Congo, et en particulier dans le Nord-Kivu", a rapporté l'Elysée.

Cette province frontalière du Rwanda est en proie aux violences de nombreux groupes armés, qui se sont récemment intensifiés. Les rebelles du M23, soutenus par Kigali, se sont emparés de vastes pans de ce territoire.

Goma, son chef-lieu, est aujourd'hui encerclé par ces rebelles et des unités de l'armée rwandaise.

M. Macron "a appelé à la reprise des discussions au plus haut niveau entre les présidents de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda et au respect de l'intégrité territoriale de la RDC", selon la présidence française.

Félix Tshisekedi et Paul Kagame se sont rencontrés pour la dernière fois le 16 février à Addis Abeba, la capitale éth iopienne, lors d'un mini-sommet organisé par la médiation angolaise en marge d'un rendez-vous de l'Union africaine.

Avec Paul Kagame, le président Macron a par ailleurs "passé en revue les différentes priorités de la relation bilatérale qui s'est renforcée ces dernières années", a rapporté l'Elysée sans plus de précisions.

Le chef de l'Etat français a scellé ce rapprochement en 2021 en reconnaissant, à Kigali, les "responsabilités" de la France dans le génocide de 1994, qui a fait au moins 800.000 morts au Rwanda, essentiellement parmi la minorité tutsi.

