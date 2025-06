S'exprimant lors d'un événement avec des correspondants étrangers mardi en fin de journée, le Président Rebelo de Sousa a déclaré que le Portugal « assume l'entière responsabilité » des erreurs du passé et que ces crimes, y compris les massacres coloniaux, ont eu un « coût ».

Le président Marcelo Rebelo de Sousa a ajouté que le Portugal était responsable des crimes commis pendant l'esclavage transatlantique et l'ère coloniale, et a suggéré qu'il y avait un besoin de réparations. Pendant plus de quatre siècles, au moins 12,5 millions d'Africains ont été enlevés, transportés de force sur de longues distances par des navires et des marchands principalement européens, et vendus comme esclaves.

Ceux qui ont survécu au voyage ont fini par travailler dans les plantations des Amériques, principalement au Brésil et dans les Caraïbes, tandis que d'autres ont profité de leur travail. Le Portugal a pratiqué la traite de près de 6 millions d'Africains, plus que toute autre nation européenne, mais il n'a pas encore réussi à faire face à son passé et son rôle dans l'esclavage transatlantique n'est guère enseigné dans les écoles.

Au contraire, l'ère coloniale du Portugal, au cours de laquelle des pays comme l'Angola, le Mozambique, le Brésil, le Cap-Vert et le Timor oriental, ainsi que certaines régions de l'Inde, ont été soumis à la domination portugaise, est souvent perçue comme une source de fierté.

« Nous devons en payer le prix », a-t-il déclaré. « Y a-t-il des actions qui n'ont pas été punies et dont les responsables n'ont pas été arrêtés ? Y a-t-il des biens qui ont été pillés et qui n'ont pas été restitués ? Voyons comment nous pouvons réparer cela ».

L'idée de verser des réparations ou de faire amende honorable pour l'esclavage transatlantique a fait son chemin dans le monde entier, et des efforts ont été déployés pour créer un tribunal spécial sur la question.

Des militants ont déclaré que les réparations et les politiques publiques visant à lutter contre les inégalités causées par le passé du Portugal, y compris le racisme systémique, sont essentielles.

M. Rebelo de Sousa a déclaré l'année dernière que le Portugal devrait s'excuser pour l'esclavage transatlantique et le colonialisme, mais il s'est abstenu de présenter des excuses complètes. Il a déclaré mardi qu'il était plus important de reconnaître le passé et d'en assumer la responsabilité que de présenter des excuses.

« S'excuser est la partie la plus facile », a-t-il déclaré.

