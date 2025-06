"L'ensemble des personnes arrêtées hier (mardi) lors d'une manifestation devant le siège de l'ONU ont été relâchées", a indiqué Me Tarek el-Awadi sur X.

Parmi les dix-huit personnes arrêtées mardi, pour la plupart des femmes, figurent les avocates des droits humains Ragia Omran et Mahienour el-Massry ainsi que la militante Lobna Darwish de l'Initiative égyptienne pour les droits personnels (EIPR), selon Khaled Ali, avocat des droits humains.

"Notre collègue Lobna Darwish (...) fait partie des personnes arrêtées lors d'une manifestation de femmes en solidarité avec la Palestine et le Soudan", avait déjà écrit mardi sur Facebook Hossam Bahgat, l'un des défenseurs des droits humains les plus influents d'Egypte et fondateur de l'EIPR.

Le Mouvement civil démocratique, une coalition regroupant 12 partis politiques d'opposition, a condamné dans un communiqué diffusé dans la nuit sur sa page Facebook "l'arrestation d'un certain nom bre de femmes égyptiennes, dont des militantes, des journalistes et des avocates, alors qu'elles organisaient un rassemblement pacifique mardi après-midi devant le de l'ONU femmes pour exiger la fin de la guerre" à Gaza.

Le mouvement cite des témoins oculaires selon lesquels "la manifestation a été violemment dispersée et les militantes ont été emmenées vers un lieu inconnu".

Le mouvement et la Commission égyptienne pour les droits et les libertés ont exigé leur "libération immédiate".

Manifester est habituellement illégal en Egypte.

L'Egypte, classé 136e sur 142 pays au classement mondial de l'Etat de droit du World Justice Project, est l'un des pays recourant le plus à la peine de mort.

En avril 2022, un comité de grâce présidentielle a été formé et a libéré près d'un millier de prisonniers d'opinion en un an, mais les organisations de défense des droits de l'homme affirment que "trois fois plus de prisonniers ont été arrêtés au cours de la même période".

