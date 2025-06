Le président turc Recep Tayyip Erdogan a réaffirmé l'engagement d'Ankara à intensifier les efforts en vue d'un cessez-le-feu à Gaza et à veiller à ce qu'une aide humanitaire adéquate et ininterrompue parvienne au peuple palestinien.

"Les efforts de l'administration israélienne pour cacher les atrocités et les massacres commis à Gaza ne devraient pas être autorisés", a déclaré M. Erdogan lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier, qui est en visite officielle, dans la capitale turque, Ankara.

Il a accusé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de mettre en péril non seulement la sécurité de ses propres citoyens, mais aussi celle de toute la région, dans le seul but de prolonger sa carrière politique.

La Turquie n'entretient plus de relations commerciales intenses avec Israël, et ce chapitre est clos, a-t-il souligné. Rappelant qu'Israël a tué des femmes et des enfants à Gaza, M. Erdogan a exhorté l'Allemagne à voir et à reconnaître cette "scène horrible".

Projets de production conjointe

M. Erdogan a également exprimé l'espoir qu'Ankara et Berlin ne rencontrent pas d'obstacles et se concentrent sur la discussion de projets de production conjointe, en particulier dans le secteur de la défense.

"Nous espérons que la Turquie et l'Allemagne commenceront à discuter de projets de production conjointe plutôt que d'obstacles, en particulier dans le domaine de la défense", a déclaré M. Erdogan.

"(Avec l'Allemagne), nous souhaitons supprimer complètement les restrictions auxquelles nous sommes confrontés dans l'industrie de la défense", a-t-il ajouté.

Il a déclaré que la Turquie visait à augmenter le volume du commerce bilatéral avec l'Allemagne, qui a dépassé les 50 milliards de dollars, pour atteindre 60 milliards de dollars d'une manière équilibrée.

Ankara attend "davantage de soutien et de solidarité de la part des autorités allemandes dans la lutte contre le terrorisme", a déclaré le président.

