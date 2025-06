Le Nigeria a révoqué avec effet immédiat 924 titres miniers dormants et invite les investisseurs à postuler librement pour les licences concernées, qui seront offertes sur la base du "premier arrivé, premier servi", a déclaré mercredi le ministre des mines du pays.

Les titres concernés comprennent 528 licences d'exploration, 20 baux miniers, 101 licences de carrière et 273 licences d'exploitation minière à petite échelle, a déclaré le ministre des mines Dele Alake dans un communiqué.

En novembre, plus de 1 600 titres miniers ont été révoqués pour non-paiement des frais statutaires dans le cadre de réformes radicales du secteur.

M. Alake a déclaré que cette mesure avait été prise pour lutter contre le "racket des licences", qui consiste pour des entreprises ou des particuliers à obtenir des titres miniers ayant une valeur commerciale, puis à offrir les licences au plus offrant.

Marché noir "En créant un marché secondaire et noir pour mettre en gage les licences d'exploitation minière, on fait croire à l'investisseur peu méfiant et peu avisé qu'il ne peut obtenir de licence qu'en fréquentant le marché noir.

Cela décourage l'investissement", a déclaré M. Alake. Nous pensons que cette décision assainira le système d'octroi de licences en pénalisant ceux qui ont transformé les opportunités offertes par le secteur en bazar", a-t-il ajouté.

Le Nigeria cherche à attirer les investisseurs dans une industrie minière qui a longtemps été sous-développée, en offrant des incitations telles que des exonérations fiscales et le rapatriement total des bénéfices aux investisseurs.

Dans le passé, le Nigeria a eu du mal à tirer parti de ses vastes ressources minérales en raison de la négligence et du manque d'investissements.

Le premier producteur de pétrole d'Afrique, qui est également riche en lithium, en or et en calcaire, n'accordera des licences d'exploitation minière qu'aux entreprises qui transforment leurs minéraux localement, après avoir durci les règles d'octroi de licences pour les entreprises étrangères l'année dernière.

