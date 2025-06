Des responsables américains rencontrent jeudi des membres du gouvernement nigérien au sujet du retrait des troupes américaines de ce pays africain, a déclaré un porte-parole du Pentagone.

"Selon le département d'État américain, l'ambassadrice des États-Unis au Niger, Kathleen FitzGibbon, et le général de division Kenneth Ekman, directeur de la stratégie, de l'engagement et des programmes du commandement des États-Unis pour l'Afrique, rencontreront des représentants du Comité national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) le 25 avril à Niamey, au Niger, afin d'entamer des discussions sur un retrait ordonné et sûr des forces américaines du Niger", a annoncé le général de division Pat Ryder dans un communiqué.

Christopher Maier, secrétaire adjoint à la défense pour les opérations spéciales et les conflits de faible intensité, et le lieutenant-général Dagvin Anderson, directeur de l'état-major interarmées pour le développement de la force interarmées, organiseront des réunions de suivi dans la capitale Niamey la semaine prochaine, a ajouté M. Ryder.

Les États-Unis disposent d'environ 1 100 soldats au Niger.

Le pouvoir militaire

Le Niger est dirigé par le pouvoir militaire qui a évincé le président élu Mohamed Bazoum en juillet dernier, en invoquant la dégradation de la situation sécuritaire.

Le pays d'Afrique de l'Ouest a mis fin à son accord militaire de longue date avec Washington au début du mois de mars de cette année.

Il a jugé "illégale" la présence de toutes les troupes et entreprises américaines, car "elle n'a pas été approuvée démocratiquement et impose des conditions défavorables au Niger, notamment en termes de manque de transparence sur les activités militaires", selon le porte-parole du gouvernement nigérien, Amadou Abdramane.

Sous les précédents gouvernements du Niger, les troupes américaines ont formé les forces nigériennes à la lutte contre le terrorisme.

