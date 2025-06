Par Charles Mgbolu

Le film d'action égyptien "Shekko" est en train de battre les records du box-office local avec une vente record de plus de 1,08 million de dollars après 17 semaines de diffusion, selon le tracker du box-office du cinéma égyptien elCinema.

Le film réalisé par Karim El-Sobky est basé sur le célèbre roman de Chuck Hogan, "Prince of Thieves".

El-Sobky, qui a réalisé d'autres superproductions égyptiennes à succès telles que Boshkash et A Whole One, a reçu des commentaires très positifs pour son travail depuis la sortie de Shekko au début du mois d'avril.

Le film a fait son entrée au box-office avec 1 200 000 livres égyptiennes (25 053 dollars) de recettes lors de sa soirée d'ouverture.

Le film a également reçu une note élogieuse de 7,3 étoiles selon elCinema, et a été acclamé par la critique pour son animation rapide et ses cascades.

Shekko a enregistré des recettes hebdomadaires de 9,7 millions de livres égyptiennes et a été le film dont les recettes journalières ont été les plus importantes pour un film égyptien dans l'histoire du cinéma local pendant la saison de l'Aïd al-Fitr.

Dans toute l'Égypte, les films locaux sont de nouveau appréciés. Le cinéma local revient après la pandémie, qui a entraîné des pertes énormes pour les studios de cinéma.

Les fermetures dues à la pandémie ont entraîné une perte de 270 millions de livres égyptiennes pour le secteur cinématographique égyptien, selon les chiffres publiés par le Centre égyptien d'études économiques.

Les recettes post-pandémie sont progressives mais louables, le cinéma local devrait gagner plus de 4 millions de dollars en 2023, selon "box office mojo".

Cependant, on est encore loin des 18 millions de dollars américains d'avant la pandémie en 2014.

Le cinéma égyptien doit toutefois garder un œil sur son voisin saoudien, le Royaume ayant récemment annoncé des plans d'investissement de 64 milliards de dollars dans son industrie du divertissement, selon Bloomberg.

Cela pourrait automatiquement les couronner comme le cœur du divertissement de la région, avec des projections d'ouverture de plus de 2 000 écrans de cinéma d'ici à 2030.

Pour l'instant, le cinéma égyptien peut au moins se réjouir de cette victoire de Shekko, qui le met sur la bonne voie. Selon Statista, les recettes du marché des billets de cinéma devraient atteindre 8,37 millions de dollars en 2024.

Shekko, la dernière superproduction à succès, reste dans les salles de cinéma pour quelques semaines encore et met en vedette des acteurs locaux notables tels que Amr Youssef, Mohamed Mamdouh, Yousra, Dina El-Sherbiny, Amina Khalil et Abbas Abu Al-Hassan.

