De nombreuses universités turques se sont opposées à l'usage disproportionné de la force par la police contre les étudiants qui manifestaient en solidarité avec la bande de Gaza de la Palestine à travers les États-Unis.

Les universités de la Turquie ont publié des déclarations de soutien aux manifestations étudiantes - qui ont débuté il y a quelques jours à l'université de Columbia aux États-Unis et se sont étendues à des universités dans différents États - et ont fermement condamné la violence policière à leur encontre.

"Depuis plus de six mois, la violence est utilisée contre les étudiants qui protestent pacifiquement contre les atrocités visant à anéantir les innocents vivant à Gaza", peut-on lire dans les déclarations conjointes de 26 universités.

"Nous reconnaissons que la réponse disproportionnée aux manifestations pacifiques des étudiants universitaires est une atteinte aux droits de l'homme fondamentaux et à la liberté académique, et nous la regrettons profondément et la condamnons fermement", ont souligné les universités turques.

Elles ont noté que certains étudiants ont même été arrêtés et que les universités ont choisi de passer à l'enseignement à distance pour mettre fin aux manifestations.

De l'université Columbia à Yale, de l'université de New York à Harvard, les manifestants ont exigé que leurs universités soutiennent les appels au cessez-le-feu à Gaza et coupent les liens avec les entreprises liées à Israël.

La guerre d'Israël contre la bande de Gaza assiégée, qui en est à son 202e jour, a tué au moins 34 262 Palestiniens - dont 70 % de bébés, d'enfants et de femmes - et blessé plus de 77 229 personnes.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp