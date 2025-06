Les radios britannique et américaine BBC et Voice of America (VOA), sont suspendues pour deux semaines au Burkina Faso pour avoir diffusé un rapport de Human Rights Watch (HRW) accusant l'armée "d'exactions" sur des civils, a annoncé jeudi soir l'autorité de la communication burkinabé.

Le Conseil supérieur de la communication (CSC) "a décidé de la suspension des programmes des deux radios internationales (BBC et VOA) émettant à Ouagadougou pour une durée de deux semaines", indique un communiqué du CSC.

Il justifie cette décision par la diffusion par les deux médias "d'un article accusant l’armée burkinabè d'exactions sur des populations civiles".

Les autorités burkinabè avaient pris la même mesure en décembre dernier contre "tous les supports de diffusion" du journal français Le Monde, après la publication d’un article au sujet d’une attaque d’un groupe armé sur une base militaire à Djibo, dans le nord du pays.

Plusieurs médias français ont été également suspendus l’année dernière. Fin septembre, le mensuel Jeune Afrique avait connu le même sort après un article qualifié de "mensonger" sur des tensions au sein de l’armée.

Les chaînes de télévision LCI et France 24 ainsi que la radio RFI sont également suspendues tandis que les correspondantes des quotidiens Libération et Le Monde avaient été expulsées de Ouagadougou en avril.

