Uniko Chikomo est titulaire d'une maîtrise en droit commercial international, mais une passion d'enfance est devenue sa vocation.

Comme beaucoup de jeunes dans son pays natal, le Zimbabwe, Uniko a d'abord eu du mal à trouver un emploi, ce qui l'a poussé à se tourner vers l'agriculture plutôt que d'attendre de décrocher un emploi.

Son allié dans cette aventure est un élément que peu de gens associent à ce secteur : les réseaux sociaux.

Sur sa ferme tentaculaire de 100 acres, située à une vingtaine de kilomètres de la capitale Harare, Uniko cultive des courges, de la laitue, des haricots, des pommes de terre et des pois. La culture du chou est toutefois sa principale source de revenus.

"L'année dernière, j'ai pu récolter environ 300 000 choux", explique-t-il à TRT Afrika. "J'ai vendu la plupart des produits localement à des vendeurs du marché et à des entreprises alimentaires du Zimbabwe.

Le reste a été vendu sur le marché international. Uniko, qui pratique l'agriculture depuis 2019, fait partie du club de la Fédération des jeunes agriculteurs du Zimbabwe, qui aide les agriculteurs à commercialiser leurs produits par le biais de plateformes numériques, entre autres forums.

Marchés WhatsApp

Uniko attribue une grande partie de son succès en tant qu'agriculteur aux divers groupes de soutien numérique grâce auxquels il a appris à commercialiser ses produits sur les marchés locaux et internationaux.

"Nous avons des groupes WhatsApp où nous discutons de la manière dont le gouvernement rémunère les agriculteurs et de la situation du marché international. Beaucoup d'entre nous partagent également des liens vers des entreprises alimentaires qui cherchent à s'approvisionner auprès des agriculteurs et des informations sur les vendeurs de matériel qui proposent des tracteurs, des systèmes d'irrigation, etc" dit-il.

"Nous discutons même de la manière de traiter les cas de vol dans nos fermes et de la meilleure façon d'améliorer nos pratiques agricoles."

Le fait de faire partie de divers groupes de médias sociaux a aidé Uniko à accéder aux marchés européens et à en explorer de nouveaux, tels que les Émirats arabes unis, où de nombreux jeunes agriculteurs zimbabwéens envoient désormais leurs produits.

Le partage d'informations a également permis à ce jeune homme de 31 ans d'établir des liens avec des entreprises à la recherche de semences, comme les haricots à sucre, et d'autres produits horticoles provenant de son exploitation.

"Nous nous aidons mutuellement en créant des réseaux et en obtenant des contrats auprès d'entreprises de transformation alimentaire", explique-t-il.

Plusieurs de ces groupes WhatsApp comptent des représentants du ministère de l'agriculture, ce qui permet aux agriculteurs d'obtenir plus facilement des réponses directes à leurs questions.

"Nous organisons également des journées sur le terrain par l'intermédiaire de ces groupes, en visitant les exploitations des uns et des autres, en voyant ce que chacun fait et en échangeant des informations sur la manière dont nous pouvons nous améliorer", explique Uniko.

Rareté des terres agricoles

Il n'est pas toujours possible de vendre des produits et de se procurer du matériel en un seul clic.

De nombreux jeunes agriculteurs sont confrontés à de multiples défis que l'assistance numérique ne peut souvent pas résoudre, notamment celui de trouver des terres propices à l'agriculture.

"L'accès à la terre est le plus grand défi pour le secteur agricole au Zimbabwe. De nombreux jeunes agriculteurs louent des terres appartenant à leurs parents, à leur famille et à leurs amis", explique à TRT Afrika Prince Kuipa, agronome et directeur des opérations de l'Union des agriculteurs du Zimbabwe.

"Certains sous-louent illégalement des terres qu'ils ont obtenues dans le cadre de programmes gouvernementaux de réinstallation, ce qui entraîne parfois des pertes de récoltes dues aux expulsions.

Des programmes accélérés de réinstallation des terres ont été lancés en 2000 pour transférer à la population noire la propriété d'exploitations agricoles qui appartenaient auparavant aux Blancs.

Toutefois, le taux de participation a été faible, car de nombreux jeunes agriculteurs n'ont pas pu répondre aux exigences financières.

Dans le cadre du programme de réforme agraire, un quart (des terres arables) a été réservé aux jeunes, mais les candidats devaient prouver qu'ils avaient les moyens de se lancer dans l'agriculture en fournissant des relevés bancaires et en dressant la liste de leurs propriétés.

Les candidats devaient toutefois prouver qu'ils avaient les moyens de se lancer dans l'agriculture en fournissant des relevés bancaires et une liste de leurs biens, qu'il s'agisse de bétail ou d'autres biens meubles ou immeubles.

"Ces exigences étaient largement injustes, car elles excluaient de nombreux jeunes qui n'avaient pas de biens propres", explique M. Kuipa. Cela limite encore plus l'accès des jeunes aux prêts pour financer leurs activités agricoles.

"Malheureusement, la terre est une ressource limitée, et la plupart des terres sont déjà possédées. Il reste peu de parcelles à attribuer aux jeunes agriculteurs", explique le Dr Kuipa.

Une sorte de révolution

Depuis son entrée en fonction en 2017, le président Emmerson Mnangagwa a lancé des politiques visant à attirer davantage de jeunes vers l'agriculture.

L'état d'esprit pro-agricole du gouvernement est en partie ancré dans un programme appelé "Pfumvudza", ou révolution des maîtres-agriculteurs. Ce programme accorde des subventions aux jeunes agriculteurs et soutient l'adoption de meilleures pratiques agricoles.

"Le Pfumvudza fait partie des financements structurés que le gouvernement garantit aux petits agriculteurs, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan, surtout dans une économie instable", explique le Dr Kuipa.

"La plupart des agriculteurs qui ne sont pas couverts par les programmes gouvernementaux s'autofinancent, ce qui est contraignant."

De plus, les intérêts sur les prêts sont actuellement élevés, de l'ordre de 12 à 15 %.

Entreprises communes

M. Kuipa conseille aux jeunes agriculteurs confrontés à des difficultés de tirer parti des possibilités de coentreprise et de prestation de services.

"Les agriculteurs qui ont des terres mais des fonds limités peuvent former une coentreprise avec un partenaire qui a les moyens financiers de gérer une exploitation", explique-t-il.

"Nous avons vu des agriculteurs blancs qui avaient perdu des terres au cours de la période de réforme s'associer à ceux à qui des terres avaient été attribuées. Il s'agit d'un arrangement symbiotique".

Les coentreprises sont facilitées par un processus de demande supervisé par le ministère des terres, afin de protéger les agriculteurs noirs contre l'exploitation.

M. Kuipa estime que les jeunes intéressés par l'agriculture mais qui n'ont pas accès à la terre peuvent contribuer à la chaîne de valeur en fournissant des services tels que la lutte contre les parasites et l'entretien du matériel d'irrigation, entre autres tâches liées à l'exploitation agricole.

Les applications des médias sociaux sont pratiques à cet égard. L'Union des agriculteurs du Zimbabwe, par exemple, utilise des plateformes telles que WhatsApp, Facebook, Twitter et Instagram pour établir le profil des jeunes agriculteurs et leur offrir un marché en ligne pour vendre leurs produits.

"Cela les encourage à poursuivre leurs rêves agricoles malgré les difficultés", explique M. Kuipa à TRT Afrika.

