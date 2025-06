Par Yassmin Abdel- Magied

Quelques jours seulement après le début de la deuxième année de la guerre civile au Soudan, la sonnette d'alarme a commencé à retentir à El-Fasher, au Darfour.

Craignant que la ville ne devienne le prochain champ de bataille de la guerre, les hauts fonctionnaires des Nations unies ont prévenu que plus de 800 000 civils étaient en "danger extrême et immédiat", au milieu de multiples signes d'attaques imminentes, y compris le rasage de villages voisins.

Au moins un demi-million de réfugiés et de personnes déplacées à l'intérieur du pays sont actuellement réfugiés dans la capitale du Darfour du Nord, craignant pour leur vie et n'ayant nulle part où aller.

Les experts notent que la fenêtre d'opportunité pour mettre un terme au massacre imminent se referme rapidement. Selon Nathaniel Raymond, directeur exécutif du laboratoire de recherche humanitaire de Yale, le risque de catastrophe est "du niveau d'Hiroshima et de Nagasaki".

Lors d'une conférence de presse, il a ajouté : "Nous appelons cette situation une 'boîte à tuer'". C'est la dernière bataille pour le Darfour, et la RSF a l'intention de "compléter le génocide de 2004/2005", a déclaré M. Raymond.

Yeux fermés

Une boîte à tuer. Les niveaux de catastrophe d'Hiroshima et de Nagasaki. Près d'un million de vies menacées de massacre. Ces mots semblent impossibles à comprendre, déconcertants d'horreur. Une fois de plus, un génocide se profile au Darfour, et ce monde se détourne.

Le RSF est sur le point de déclencher un nouveau tsunami de violence, comme le groupe l'a fait à maintes reprises, mais le spectre d'une atrocité aussi indicible ne suscite guère plus que des communiqués de presse bâillonnés et des "appels au cessez-le-feu".

Il ne s'agit pas d'apporter un couteau dans un combat armé, mais d'envoyer un fax pour se défendre contre un drone de combat.

"Il est douloureux de constater le niveau de négligence de la communauté internationale à l'égard du Soudan", a déclaré Hala al-Karib, directrice régionale du réseau féministe panafricain SIHA.

Ses propos font écho aux sentiments des Soudanais du monde entier. Être Soudanais, c'est avoir l'impression d'être toujours en train de quémander des bribes d'attention, d'être relégué au rang de réflexion après coup ou de hashtag, si l'on a de la chance. Le conflit qui dure depuis un an a déjà été surnommé "la guerre oubliée" par de nombreux médias et observateurs.

Comment avons-nous pu être relégués aux archives, parler au passé, alors que cette guerre est toujours une monstruosité vivante ?

Échec de la collecte de fonds

Le Soudan connaît actuellement la pire crise humanitaire au monde, mais il n'est pas en mesure de réunir les fonds nécessaires pour nourrir les millions de personnes qui luttent contre les griffes vicieuses de la famine.

Lors d'un sommet qui s'est tenu à Paris ce mois-ci, à l'occasion du premier anniversaire du conflit, les donateurs du monde entier ont promis une aide de plus de 2 milliards de dollars.

Comme le souligne l'analyste politique Kholood Khair, une grande partie de cette somme correspond à des engagements antérieurs qui n'ont pas été honorés. Néanmoins, "sans la conférence des donateurs de Paris, il n'y aurait que peu, voire pas du tout, d'argent frais engagé en faveur du Soudan", a déclaré M. Khair.

La conférence a été mentionnée pendant un, voire deux jours dans le cycle de l'information, mais une fois de plus, les malheurs du Soudan ont sombré dans l'obscurité.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la guerre n'a pas reçu l'attention mondiale qu'une catastrophe de cette ampleur mérite, mais je n'ai pas l'intention de m'y attarder ici.

Le temps de l'analyse, qui consiste à s'interroger sur les raisons de cette situation, n'est pas venu. Cette conversation est une tactique dilatoire qui ne sert qu'à obscurcir et à détourner l'attention de la tâche urgente qui nous attend.

Il faut agir. Il n'y a tout simplement pas de message plus clair de la part des Soudanais sur le terrain. Il faut agir sur tous les fronts, sinon nous aurons sur les bras la mort de centaines de milliers, voire de millions, de civils soudanais innocents.

Nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas été prévenus. Même si les gens trouvent des moyens de rester en vie - et ils le feront, car les Soudanais ne sont rien d'autre que des gens innovants, résistants et courageux - la communauté internationale doit faire sa part.

Les plaidoyers édentés n'ont aucun pouvoir face à des hommes dotés de machines conçues pour tuer. L'influence, la responsabilité et les conséquences sont les seuls moyens d'aller de l'avant.

Plan d'action

Que peut-on faire ? À court terme, des appels sont lancés aux États-Unis pour qu'ils organisent une session d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies afin d'obtenir une résolution menaçant de sanctions les fournisseurs d'armes et les bailleurs de fonds de la FSR.

Il faut faire pression sur les alliés du FSR pour qu'ils cessent d'armer la force paramilitaire, car celle-ci ne peut poursuivre son effort de guerre sans le soutien d'acteurs internationaux.

Il faut faire pression sur les belligérants pour qu'ils autorisent l'aide humanitaire à pénétrer dans les zones défavorisées, afin d'éviter que d'autres personnes ne meurent de faim.

En plus des envoyés humanitaires de masse, des fonds doivent être mis à la disposition des salles d'intervention d'urgence (ERR) dans tout le pays, afin de fournir des repas aux dizaines de milliers de civils qui attendent la fin de la guerre.

Un cessez-le-feu permanent, la reconstruction de la nation, la sécurité de la population. Garantir les promesses de la glorieuse révolution de décembre, y compris un gouvernement civil, et renvoyer les militaires dans leurs casernes.

Tels sont les objectifs ultimes. Mais compte tenu de ce que nous savons, ces nobles aspirations semblent lointaines, un mirage dans le lointain.

Le rêve pourrait bien devenir réalité. Tout d'abord, faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour ne plus laisser mourir de Soudanais.

