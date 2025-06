Par Eraldo Souza dos Santos

En mars 1967, Bob Feldman, étudiant à l'université de Columbia, a découvert dans une bibliothèque universitaire des documents détaillant l'affiliation de l'école à l'Institute for Defense Analyses, un groupe de réflexion pro-armement lié au département de la défense des États-Unis.

Armé de ces preuves, Feldman, ancien membre des Étudiants pour une société démocratique (SDS), a rapidement galvanisé ses pairs pour lancer une campagne anti-guerre sur le campus.

Pendant un an, les étudiants ont exigé que l'université renonce à son affiliation avec l'institut, qui soutenait l'engagement des États-Unis dans la guerre du Viêt Nam.

Alors que l'université cherchait de plus en plus à faire taire les protestations anti-guerre sur le campus, le SDS et la Student Afro-American Society (SAS) ont invité les étudiants de Columbia et de Barnard College à organiser une manifestation plus conflictuelle.

Le 23 avril 1968, les étudiants ont marché jusqu'à Morningside Park à Harlem, où Columbia construisait de manière controversée un nouveau gymnase sur un terrain public.

Le bâtiment aurait obligé les résidents de Harlem, majoritairement noirs, à entrer par un autre niveau et ne leur aurait donné accès qu'à une partie des installations, ce qui a incité les SAS à le surnommer "Gym Crow" (littéralement "corbeau du gymnase").

L'année de la contestation étudiante

Lorsque la police est intervenue et a arrêté un activiste, les manifestants sont retournés à Columbia et ont occupé le Hamilton Hall. Pendant sept jours, les yeux des États-Unis et du monde entier se sont tournés vers l'université.

Depuis la semaine dernière, les étudiants manifestent à nouveau à Columbia, cette fois pour Gaza.

Les étudiants qui campent en ce moment même sur la pelouse du campus de l'université revendiquent leur appartenance à la même tradition de résistance contre la guerre.

Aujourd'hui encore, 1968 est connue comme l'année de l'activisme étudiant, et ce pour de bonnes raisons. Partout dans le monde, du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, dans des régimes autoritaires ou démocratiques, les étudiants se sont révoltés contre le statu quo.

Dans les bâtiments occupés de la Sorbonne ou dans les rues du Cap, de Prague, de Rio de Janeiro et de Tokyo, les revendications et les objectifs des étudiants variaient, mais beaucoup d'entre eux partageaient un thème commun.

Ils cherchaient à s'opposer à la suprématie blanche persistante et au néocolonialisme, à mettre fin à la guerre du Viêt Nam, à stopper le développement des armes nucléaires et à renverser les régimes dictatoriaux qui se sont multipliés pendant la guerre froide. Les étudiants de Columbia et de Barnard ont participé à cette lutte mondiale.

Lutte contre l'apartheid

Moins de vingt ans plus tard, en avril 1985, Columbia fera à nouveau la une des journaux lorsque des membres de la Coalition for a Free South Africa de l'université fermeront les portes du Hamilton Hall pour protester contre les investissements de l'université dans des sociétés opérant en Afrique du Sud sous le régime de l'apartheid.

Quelques heures plus tard, plus de 200 manifestants les ont rejoints. Les sept étudiants à l'origine du mouvement avaient jeûné pendant des jours avant de bloquer le bâtiment.

La réponse de l'administration de l'université aurait été : "Continuez à jeûner" : "Continuez à jeûner". Des manifestations ont suivi sur de nombreux campus américains.

"Ce genre de désobéissance civile n'a rien de nouveau", a déclaré Martin Luther King Jr. dans un autre contexte. Les étudiants de Columbia et de Barnard appartiennent en effet à une longue tradition de résistance à la guerre.

Une tradition que, selon eux, leurs universités n'ont cessé de commémorer et de célébrer au cours des dernières décennies. Une fois de plus, les étudiants américains se tournent vers les mouvements politiques du passé pour trouver l'inspiration dans leur lutte actuelle.

Mais ce qui se passe à Columbia s'inscrit également dans une histoire beaucoup plus récente.

La génération de la crise

La génération d'étudiants participant aux campements qui prolifèrent actuellement sur les campus américains a été politisée tout au long d'une décennie.

Ils ont grandi avec la perception constante que le marché du travail se rétrécit, que l'égalité des chances est une farce étant donné l'inégalité structurelle sous forme de racisme et de sexisme, et que les générations précédentes ne font rien pour lutter contre la crise climatique.

Il s'agit également d'une génération qui, bien plus que celles qui ont occupé le campus de Columbia en 1968 et 1985, a appris dans les salles de classe de ses propres institutions qu'elle devait être critique à l'égard du rôle social de l'université, et de son université en particulier.

Une nouvelle génération de professeurs, dont beaucoup appartiennent à des groupes auparavant sous-représentés dans le monde universitaire américain, a invité ces étudiants à prendre au sérieux l'idée que les universités sont des agents fondamentaux dans la perpétuation de l'expansionnisme militaire américain.

Et ils ont raison de le penser : Les universités dotées de fonds importants sont des entreprises, dont beaucoup investissent dans la production d'armements qui alimentent les conflits armés dans le monde.

Elles contribuent aussi activement à la production de connaissances sur les cultures, les langues et les traditions politiques des régions dans lesquelles les États-Unis cherchent à étendre leur contrôle.

L'avenir

Les répercussions de l'activisme pro-palestinien sur les campus américains sont déjà visibles.

Les mêmes acteurs de droite qui, jusqu'à récemment, dénonçaient la "culture de l'annulation" dans le monde universitaire américain et plaidaient pour une culture universitaire fondée sur la liberté d'expression, font aujourd'hui la police et cherchent à criminaliser les critiques à l'égard d'Israël.

L'hypocrisie de ces affirmations à double visage ne doit pas nous faire ignorer l'efficacité qu'elles semblent avoir.

Dans leur croisade contre les mesures visant à développer la diversité, l'équité et l'inclusion dans les universités américaines, les militants de droite ont cherché à montrer que les universités sont au contraire le berceau d'idées libérales et radicales dangereuses.

En associant désormais l'antisionisme étudiant à l'antisémitisme et au terrorisme, ils semblent persuader de larges pans de l'opinion publique que c'est bien le cas.

Le fait que l'administration du président américain Joe Biden ait mobilisé le même discours contre les étudiants de Columbia contribuera certainement à cette tendance.

Sur les médias sociaux, le gouvernement israélien applique également la même rhétorique contre les étudiants. La droite et l'extrême droite mondiales sauront l'adapter à leurs contextes locaux.

La prolifération des campements anti-guerre à travers les Etats-Unis se développe rapidement et va probablement s'amplifier encore dans les jours et les semaines à venir.

Compte tenu de la visibilité, positive ou négative, que la presse a donnée à ces mouvements, et des débats qui ont eu lieu à leur sujet sur les médias sociaux, il est probable que des campements similaires commenceront à apparaître dans d'autres pays et continents, à la fois comme une stratégie de résistance et comme un geste de solidarité envers les étudiants de Barnard et de Columbia.

Depuis les années 1960, les mouvements étudiants ont façonné et remodelé le monde, souvent de manière imprévisible. Nous assistons probablement au début d'un nouveau mouvement étudiant mondial qui pourrait reconfigurer la société américaine et le rôle des États-Unis dans le monde.

L'auteur, Eraldo Souza dos Santos, est spécialisé dans l'histoire mondiale des mouvements sociaux. Il est futur Klarman Fellow in Government à l'Université de Cornell et futur Assistant Professor of Criminology, Law and Society à l'Université de Californie, Irvine.

Clause de non-responsabilité : Les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.

