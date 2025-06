Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré samedi qu'en dépit de l'obtention par son pays de sa liberté et de la réalisation de progrès, '' la société demeure très inégalitaire ''.

S'adressant à la nation lors de la commémoration du 30ᵉ anniversaire de l'instauration de la démocratie en Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa a précisé que le pays travaillait pour se débarrasser de l'héritage du régime de l'apartheid qui continue de définir les choix et les opportunités de tant de Sud-Africains.

''Malgré de grands progrès, de nombreux foyers n’ont ni électricité ni eau potable. De nombreuses familles souffrent encore de la faim '', a-t-il regretté.

Ramaphosa a également indiqué qu'il existe un énorme fossé entre les riches et les pauvres dans le pays, attribuant cela à l'héritage de l'apartheid.

Les Sud-Africains célèbrent chaque année leurs premières élections démocratiques, le 27 avril, qui ont marqué la fin officielle du système de ségrégation raciale et d'oppression de l'apartheid.

''Les progrès qui ont été réalisés en une période relativement courte de 30 ans sont quelque chose dont nous pouvons et devons tous être fiers", a par ailleurs clamé Ramaphosa.

Le dirigeant sud-africain a également souligné que son pays avait établi une société fondée sur l'État de droit et sur le principe de l'égalité devant la loi.

''Nous avons bâti des institutions démocratiques et élagué nos textes législatifs des lois racistes et sexistes de l'apartheid. (...) L'État s'est efforcé de restaurer la dignité de tout le peuple sud-africain, en particulier des démunis, des marginalisés et des personnes vulnérables. " a-t-il ajouté.

