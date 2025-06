Le ministère de la Santé de la Bande de Gaza a annoncé, dimanche, que le bilan des victimes de la guerre israélienne s'est alourdi à 34 454 morts et 77 575 blessés depuis le 7 octobre. C'est ce qui ressort de son rapport statistique quotidien sur les victimes de la guerre israélienne en cours dans la Bande de Gaza.

"L’occupation israélienne a commis, au 205ᵉ jour de la guerre, 7 massacres contre des familles dans la Bande de Gaza, qui ont fait 66 morts et 138 blessés au cours des dernières 24 heures", a précisé le ministère. Le ministère a également fait état de "plusieurs victimes toujours ensevelies sous les décombres et jonchant les routes, les ambulances et les équipes de la protection civile n'ayant pas parvenu à les atteindre".

Depuis le 7 octobre 2023, en réponse à l'attaque du Hamas qui a fait plus de 1200 tués, Israël mène une guerre dévastatrice dans la Bande de Gaza qui a fait des dizaines de milliers de victimes civiles, pour la plupart des enfants et des femmes, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent et d'une destruction massive des infrastructures, qui ont conduit Tel Aviv à comparaitre devant la Cour internationale de Justice (CIJ) pour "génocide".

Israël a également imposé un blocus total sur la Bande de Gaza, laissant sa population, en particulier les habitants du nord de l'enclave palestinienne, au bord de la famine.

La guerre israélienne a provoqué, en outre, le déplacement interne de 85% de la population de Gaza, en raison de graves pénuries de nourriture, d’eau potable et de médicaments, tandis que 60% des infrastructures de l’enclave ont été endommagées ou détruites, selon l’ONU.

Israël est accusé de génocide devant la CIJ. Une décision provisoire rendue en janvier a ordonné à Tel-Aviv d'empêcher la commission d'actes pouvant s'apparenter à un génocide et de prendre des mesures pour garantir que l'aide humanitaire soit fournie aux civils de Gaza.

