Les recettes du canal de Suez ont chuté de 50% en raison des tensions croissantes en mer Rouge, a déclaré dimanche le ministre égyptien de la Planification.

"La baisse a été causée par une perturbation de la navigation due à la tension en mer Rouge", a déclaré Hala El-Saeed dans un discours en marge du Forum économique mondial de Riyad, en Arabie saoudite.

Le canal de Suez, une voie maritime essentielle pour le commerce mondial, est la route maritime la plus courte entre l'Europe et l'Asie.

Il constitue l'une des principales sources de devises étrangères pour l'Égypte.

Les transits par cette voie d'eau internationale ont été affectés par les tensions en mer Rouge, les attaques des Houthis contre des navires commerciaux liés à Israël et les frappes aériennes de représailles des États-Unis.

Les tensions se sont intensifiées dans toute la région du Moyen-Orient à la suite d'une offensive israélienne meurtrière sur la bande de Gaza, qui a fait plus de 34 400 morts et des milliers de blessés depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre, qui a tué près de 1 200 personnes.

Plus de six mois après le début de la guerre israélienne, de vastes pans de Gaza sont en ruines, poussant 85 % de la population de l'enclave à se déplacer à l'intérieur du pays, dans le cadre d'un blocus paralysant de la nourriture, de l'eau potable et des médicaments, selon les Nations unies.

Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de Justice. Une décision provisoire rendue en janvier a ordonné à Tel-Aviv de mettre fin aux actes de génocide et de prendre des mesures pour garantir l'acheminement de l'aide humanitaire aux civils de Gaza.

