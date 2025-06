Par Dayo Yussuf

L'Afrique est très performante sur plusieurs paramètres que les experts considèrent comme fondamentaux pour atteindre la croissance économique. L'Afrique de l'Est, en particulier, affiche déjà le taux de croissance le plus rapide au sud du Sahara.

Mais l'immense potentiel s'accompagne de grandes attentes.

L'augmentation attendue de la taille et du volume des économies africaines va inévitablement façonner et stimuler la demande d'actifs industriels, dont l'énergie est un élément clé.

Mais d'où viendra cette énergie et qu'est-ce qui alimentera la chaîne d'approvisionnement ?

"Certains pays d'Afrique de l'Est se sont montrés intéressés par le développement de l'énergie nucléaire, en particulier le Kenya", explique à TRT Afrika Amos Wemanya, conseiller principal en énergies renouvelables chez Power Shift Africa.

"Le Kenya s'y prépare depuis longtemps. Nous avons offert des bourses aux étudiants pour qu'ils rejoignent les universités publiques et apprennent à renforcer leurs capacités, et maintenant nous avons une autorité nucléaire au Kenya qui promeut le développement de l'énergie nucléaire dans la région côtière".

Comme dans la plupart des régions du monde, la recherche d'énergie verte par les pays africains reste axée sur des projets géothermiques, hydroélectriques, éoliens ou solaires.

Mais le Kenya et d'autres pays du continent ont récemment manifesté une préférence accrue pour l'énergie nucléaire, une évolution qui inquiète certains en termes de faisabilité.

"Si nous voulons développer l'approvisionnement en électricité dans la région, je ne pense pas que le nucléaire soit la voie à suivre", déclare M. Amos, dont l'organisation est un groupe de réflexion qui fournit des analyses et des idées politiques axées sur les solutions dans une perspective africaine.

"Nos appréhensions découlent du fait qu'il faut beaucoup de temps pour mettre en service un projet d'énergie nucléaire. Le Kenya en discute depuis 15 ans et le projet n'a pas encore vu le jour. C'est un projet à forte intensité de capital, sans oublier les problèmes de sécurité".

Marcher sur la corde raide

Les réacteurs sont au cœur des centrales nucléaires. Ils utilisent l'énergie libérée lors de la fission nucléaire, un processus complexe au cours duquel un neutron entre en collision avec un atome d'uranium et se divise en noyaux plus légers.

Le souffle d'énergie cinétique du réacteur chauffe l'eau, produisant de la vapeur qui alimente des turbines pour produire de l'électricité. L'énergie nucléaire ne rejette pas de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, contrairement aux combustibles fossiles, dont on sait qu'ils contaminent et accélèrent le changement climatique.

Bien entendu, ce choix d'une énergie plus propre s'accompagne de difficultés liées au traitement des déchets radioactifs et à la sécurité.

Bien entendu, ce choix d'une énergie plus propre s'accompagne de difficultés liées au traitement des déchets radioactifs et à la sécurité. Le risque le plus important, bien que rare, est celui d'une surchauffe et d'une implosion des centrales nucléaires.

La plupart des experts s'inquiètent davantage de la probabilité que des erreurs humaines conduisent à une catastrophe potentielle.

"L'énergie nucléaire implique de travailler avec des matières radioactives, et les déchets qui en résultent doivent être déposés quelque part", explique M. Amos.

"Sur le continent, nous avons du mal à gérer les déchets, même conventionnels. Je ne sais pas comment nous allons gérer les déchets de ces centrales radioactives, de sorte que nous n'ayons pas à faire face à un autre défi sanitaire plus important."

L'accident nucléaire survenu à la centrale japonaise de Fukushima en 2011 est souvent cité en exemple.

Projets en cours

Au début de l'année, l'Ouganda a annoncé un projet de centrale nucléaire de 2 000 MW située à 150 kilomètres au nord de Kampala. Le pays vise à rendre la première centrale de 1 000 MW opérationnelle d'ici 2031.

Le Rwanda a lui aussi récemment signé un accord pour la construction d'une centrale nucléaire. Le Kenya et la Tanzanie sont les derniers membres de la communauté d'Afrique de l'Est à lancer des projets d'énergie nucléaire.

L'aspect positif est qu'une grande centrale nucléaire a une capacité de production d'électricité deux fois supérieure à celle d'un projet de taille similaire basé sur des technologies conventionnelles.

Un autre avantage, du moins en théorie, est qu'une telle centrale peut produire de l'électricité en continu, sans être affectée par le temps, la saison ou l'heure de la journée.

M. Amos estime que l'énergie nucléaire est viable pour certaines des économies les plus importantes, mais qu'elle pourrait mettre à l'épreuve les pays qui ont besoin de plus de ressources.

"Nous sommes déjà limités dans notre capacité à investir dans des systèmes énergétiques qui nécessitent d'énormes investissements. Supposons que nous investissions ces ressources limitées dans un système énergétique hautement centralisé alimenté par l'énergie nucléaire. Dans ce cas, je ne pense pas que nous rendrions justice aux communautés qui n'ont pas accès à ce système", explique-t-il à TRT Afrika.

Le coût de construction d'une nouvelle centrale nucléaire s'élève généralement à environ 5 milliards de dollars pour 1 000 MW. Pour mettre les choses en perspective, la création d'une centrale de 2 000 MW en Ouganda absorberait les recettes fiscales annuelles du pays.

Cela signifie que tout projet de ce type dépendrait d'importants prêts étrangers assortis d'intérêts élevés.

L'Allemagne, l'un des pays les plus développés et économiquement stables, ferme progressivement ses centrales nucléaires. Toutefois, les opposants à ce projet rétorquent que les pays développés n'abandonnent ces projets qu'après en avoir tiré tous les bénéfices.

Tant qu'il n'y a pas de meilleures options, l'Afrique, comme beaucoup d'autres pays en développement, pourrait suivre la voie inverse.

