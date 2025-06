Le Kenya a annoncé lundi le report de la réouverture des écoles d'une semaine en raison des fortes pluies dues au phénomène climatique El Niño qui ont causé des inondations dévastatrices dans ce pays d'Afrique de l'Est où 76 personnes ont perdu la vie depuis mars.

La réouverture des écoles était initialement prévue pour lundi, après les vacances, mais les précipitations torrentielles de la mousson ont affecté de nombreux établissements scolaires, ce qui a conduit le ministère de l'Education à retarder la reprise des cours.

"Les effets dévastateurs des pluies dans certaines écoles sont si graves qu'il serait imprudent de risquer la vie des élèves et du personnel avant que des mesures ne soient mises en place pour assurer une sécurité adéquate", a indiqué le ministre de l'Education, Ezekiel Machogu.

Le ministère a décidé de "reporter la réouverture de toutes les écoles primaires et secondaires d'une semaine, jusqu'au lundi 6 mai 2024", a-t-il ajouté dans un communiqué.

Des crues soudaines ont submergé des routes et des quartiers, entraînant le déplacement de plus de 130.000 personnes, dont une grande partie dans la capitale Nairobi, selon les chiffres du gouvernement publiés samedi.

Soixante-quatre écoles publiques de Nairobi, soit près d'un tiers du nombre total d'écoles, ont été "fortement affectées" par les inondations, a déclaré vendredi le numéro 2 du ministère de l'Education, Belio Kipsang.

Dans l'est du pays, un bateau transportant "un grand nombre de personnes" a chaviré dimanche dans le comté de Tana River, a déclaré la Croix-Rouge kényane sur le réseau social X, précisant que 23 autres personnes avaient été secourues.

Des images vidéo partagées en ligne et diffusées à la télévision ont montré le bateau bondé en train de couler, avec des personnes poussant des cris.

Une grande partie de l'Afrique de l'Est est balayée depuis plusieurs semaines par des pluies diluviennes aux conséquences meurtrières, notamment en Tanzanie où 155 personnes sont mortes.

Au Burundi, les autorités ont fait état de 96.000 déplacés internes en raison des pluies quasi incessantes depuis plusieurs mois.

En Ouganda, les intempéries ont fait deux morts et entraîné le déplacement de plusieurs centaines de personnes.

El Niño a déjà fait des ravages dans l'est de l'Afrique par le passé. En décembre, plus de 300 personnes avaient péri dans diverses catastrophes causées par les fortes pluies au Kenya, en Somalie et en Ethiopie, au moment même où la région tentait de se remettre de la pire sécheresse survenue depuis quarante ans.

El Niño est un phénomène climatique naturel généralement associé à un réchauffement global, qui provoque des sécheresses dans certaines parties du monde et des pluies abondantes ailleurs.

