Les dirigeants africains ont exhorté les pays développés à s'engager à verser des contributions importantes à un mécanisme à faible taux d'intérêt de la Banque mondiale destiné aux pays en développement, afin de financer le développement et de lutter contre le changement climatique.

Lors d'une conférence qui se tiendra au Japon en décembre, les donateurs s'engageront à verser des liquidités à l'Association internationale de développement (IDA), une institution de la Banque mondiale qui propose des prêts à faible taux d'intérêt et de longue durée.

"Nous appelons nos partenaires à nous rencontrer en ce moment historique de solidarité et à réagir efficacement en augmentant leurs contributions à l'AID... pour atteindre au moins 120 milliards de dollars", a déclaré William Ruto, président du Kenya, lors d'une réunion des dirigeants africains et de la Banque mondiale visant à discuter du financement de l'AID, lundi.

Lire aussi

L'Afrique, frappée par la sécheresse, cherche une couverture verte pour lutter contre la crise climatique

Les économies africaines sont confrontées à une "crise du développement et de la dette qui s'aggrave et menace notre stabilité économique, ainsi qu'à des urgences climatiques qui exigent une action immédiate et collective pour la survie de notre planète", a déclaré M. Ruto.

L'impact du climat

Il a cité les inondations dévastatrices qui ont frappé le Kenya et la grave sécheresse qui touche des pays d'Afrique australe comme le Malawi.

Si les donateurs s'engagent à verser le montant minimum suggéré par les dirigeants africains, il s'agira d'un nouveau record après le dernier cycle de collecte de fonds en 2021, qui avait permis de récolter 93 milliards de dollars.

Les prêts de l'IDA sont accordés sur la base d'un cycle de trois ans, généralement précédé d'une réunion mondiale au cours de laquelle les donateurs versent leurs contributions.

Lire aussi

Inondations au Kenya: au moins 42 morts dans la rupture d'un barrage

L'IDA offre des prêts à faible taux d'intérêt à 75 pays en développement dans le monde, selon la Banque mondiale, dont plus de la moitié en Afrique.

Les investissements en faveur du climat

Les fonds sont utilisés par les gouvernements pour améliorer l'accès à l'énergie et aux soins de santé, investir dans l'agriculture et construire des infrastructures essentielles telles que des routes.

Ajay Banga, le président de la Banque mondiale, a promis de réduire les règles "lourdes" qui régissent les prêts accordés aux pays dans le cadre de l'AID, afin de rendre cette dernière plus efficace et de fournir plus rapidement des fonds aux pays emprunteurs.

"Nous pensons qu'une AID plus simple et repensée peut être déployée de manière plus ciblée afin d'avoir un impact significatif", a-t-il déclaré.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp