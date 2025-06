Par Lincoln Rice

Depuis l'invasion de Gaza par Israël en octobre dernier, en grande partie à l'aide d'armes fournies par les États-Unis, de plus en plus d'Américains cherchent à savoir comment ils peuvent cesser de financer un génocide.

Les États-Unis fournissent chaque année à Israël une aide militaire de plus de 3 milliards de dollars, un montant qui a augmenté depuis octobre.

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont fourni plus d'aide militaire à Israël que n'importe quel autre pays du monde, soit 317 milliards de dollars.

Si l'on exclut la sécurité sociale et l'assurance-maladie, qui sont des fonds fiduciaires dédiés, collectés et dépensés séparément de l'impôt sur le revenu, la Ligue des résistants à la guerre affirme que les dépenses militaires représentent 45 % des dépenses fédérales.

Le budget proposé par le président Biden pour 2025 s'élèvera à 2,52 billions de dollars.

Tout cet argent provient des contribuables américains, qu'ils le veuillent ou non. Mais un mouvement de résistance se développe.

Résistance à l'impôt de guerre

Le National War Tax Resistance Coordinating Committee (NWTRCC) a été fondé en 1982 par une coalition de groupes travaillant au maintien et à la construction d'un mouvement national de résistants aux taxes militaires.

Pour l'essentiel, la résistance aux taxes de guerre consiste à refuser de payer tout ou partie de l'impôt fédéral sur le revenu ou à vivre de manière à ne pas être assujetti à l'impôt.

Le nombre exact de personnes qui refusent consciencieusement de payer leurs impôts est difficile à déterminer, mais nous pensons qu'il est largement supérieur à 10 000.

Avant l'invasion de Gaza, le NWTRCC avait 40 000 visiteurs uniques sur son site web chaque année. Aujourd'hui, nous avons près de 20 000 visiteurs uniques par mois.

Au début du mois de novembre, alors que de plus en plus de personnes découvraient le site web du NWTRCC, notre serveur est tombé en panne. Cela s'est produit à deux autres reprises à la fin de l'année 2023, jusqu'à ce que nous ayons correctement mis à jour notre site web pour faire face à la demande accrue.

Les gens viennent sur notre site pour savoir comment réduire le montant de l'impôt fédéral sur le revenu qui est automatiquement retenu sur leur salaire. Ils souhaitent également connaître le risque réel que représente le refus de payer ces impôts.

Aux États-Unis, le fait d'omettre délibérément de payer ses impôts est un délit. Toutefois, au cours des dernières décennies, l'IRS n'a généralement pas engagé de poursuites pénales à l'encontre des réfractaires à l'impôt de guerre, pour autant qu'ils n'aient pas rempli de déclaration frauduleuse en sous-estimant leurs revenus ou en bénéficiant de déductions injustifiées.

Une guerre sans fin

Outre la situation actuelle à Gaza, les États-Unis ont poursuivi leur interminable "guerre contre la terreur" par le biais de la guerre des drones dans des pays comme l'Afghanistan, la Syrie et le Yémen.

Les États-Unis maintiennent également une forte présence militaire mondiale grâce à plus de 800 bases militaires à l'étranger.

La résistance aux taxes de guerre est une autre forme d'objection de conscience. Pour ceux d'entre nous qui refuseraient de participer au service militaire, comment pouvons-nous en toute conscience financer la guerre ? Cette question a incité de nombreux Américains à devenir des résistants aux taxes de guerre pendant la guerre du Viêt Nam et au-delà.

Ma propre résistance à l'impôt de guerre s'est consolidée à la fin des années 1990, après avoir entendu la secrétaire d'État de l'époque, Madeleine Albright, déclarer dans une interview que les centaines de milliers d'enfants irakiens morts à cause des sanctions américaines "en valaient la peine". Depuis lors, je n'ai volontairement payé aucun impôt fédéral sur le revenu.

Pendant la saison des impôts, le bureau du NWTRCC a coordonné presque chaque semaine des ateliers en ligne sur les différentes méthodes et les risques possibles associés à la résistance aux impôts de guerre.

Il s'agissait notamment de sessions parrainées par la National Lawyers Guild et Healthcare Workers for Palestine dans la région de la baie.

La plupart des participants à ces sessions ont moins de 30 ans et sont issus de milieux raciaux différents. La façon la plus courante dont ils ont découvert la résistance aux taxes de guerre est sur Instagram, où nous avons vu l'interaction avec notre compte croître de façon exponentielle.

Avant l'invasion de Gaza, nous avions moins de 500 followers, et maintenant nous approchons les 20 000.

Protester contre les dépenses militaires

Cette année, le jour de l'impôt (15 avril) et aux alentours, des milliers de personnes à travers les États-Unis - de Chico, en Californie, à Manhattan, dans l'État de New York - ont protesté contre les dépenses militaires des États-Unis.

Nombreux sont ceux qui ont encouragé la résistance à l'impôt de guerre et souligné les profondes lacunes de notre budget actuel.

Nous n'avons pas de consensus sur la manière dont l'argent des contribuables devrait être dépensé, mais nous sommes tous d'accord pour dire que plus de 2 000 milliards de dollars consacrés au militarisme américain sont inadmissibles.

Par exemple, à Portland (Oregon), pendant l'heure de pointe du jour de l'impôt, des résistants ont brandi sur un pont du centre-ville des pancartes dénonçant l'utilisation de l'argent des contribuables pour financer un génocide.

Dans plusieurs villes, des groupes locaux ont organisé des sondages où les passants recevaient des centimes à répartir entre différentes priorités budgétaires.

Dans le sud-ouest du Wisconsin, un homme a décidé de revêtir une tenue Captain America faite maison et de se rendre à vélo à la capitale de l'État, en s'arrêtant dans les petites villes le long du chemin pour parler aux gens de la résistance aux taxes de guerre.

Pour être clair, la résistance à l'impôt de guerre ne consiste pas à se soustraire à ses responsabilités fiscales envers sa communauté. Les résistants à l'impôt de guerre qui refusent de payer l'impôt fédéral sur le revenu redirigent ces fonds vers des organisations sous-financées.

Cette réorientation se fait souvent de manière individuelle, mais elle peut aussi se faire de manière collective. Par exemple, l'association Shenandoah Valley Taxes for Peace à Harrisonburg, en Virginie, organise chaque année une "veillée de réorientation" au LOVE Park, à côté du marché fermier de Harrisonburg. Ils redirigent publiquement les impôts vers les organisations de paix et de justice.

À Oakland, en Californie, le Northern California War Tax Resistance & People's Life Fund a redirigé 67 000 dollars d'impôts fédéraux retenus lors d'une cérémonie d'octroi en avril à 17 organisations locales qui construisent des communautés et œuvrent pour la justice sociale.

La crise climatique est également un problème pour les résistants aux taxes de guerre. L'armée américaine est la plus grande consommatrice de pétrole au monde. À pleine vitesse, un avion F-35A consomme plus de carburant en une heure que le propriétaire moyen d'une voiture américaine en deux ans.

En outre, les accords sur le climat, comme l'Accord de Paris de 2015, exemptent les militaires de s'y conformer.

Soulignant le lien entre l'armée américaine et les atteintes à l'environnement, la New York City War Resisters League a poursuivi sa collaboration avec Extinction Rebellion NYC et d'autres groupes d'action pour le climat lors de la dernière journée des impôts.

Si un résistant est perçu, certains membres de notre réseau passeront le chapeau pour rembourser le résistant de toutes les amendes et pénalités perçues à la suite du prélèvement.

L'auteur, Lincoln Rice, est le coordinateur du Comité national de coordination de la résistance aux impôts de guerre (NWTRCC) depuis 2018 et résistant aux impôts de guerre depuis 1998. Il a obtenu son doctorat en éthique chrétienne en 2013 à l'université Marquette. Il a publié des livres et des articles dans les domaines de l'éthique sociale et de la justice raciale.

