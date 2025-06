C'est ce qu'a annoncé la société civile locale cité par la radio des Nation-Unies.

Plusieurs autres personnes ont péri sur la rive ougandaise du lac à la suite de ce vent violent, qui a soufflé pendant près d’une semaine.

Les corps des victimes sont découverts progressivement sur la rive, indiquent des sources locales.

La tempête a emporté sur son passage toutes les habitations des pêcheurs, érigées sur les ilots de Matete, Rukwanzi et Mulango.

Les occupants de ces habitations ont trouvé refuge sur d’autres ilots et dans les camps de pêche autour de Kansenyi et Tchomia.

Les vents violents et la montée des eaux ont fait chavirer plusieurs embarcations des pêcheurs et englouti plusieurs biens et matériel de pêche, ajoutent les mêmes sources.

Des centaines de familles sinistrées passent la nuit à la belle étoile, affirment des membres du comité des pêcheurs.

Elles sollicitent l’appui du Gouvernement et des humanitaires afin de reconstruire de nouveaux abris pour les victimes et réhabiliter certaines cases construites depuis 2020.

Les services lacustres demandent aux riverains et autres voyageurs sur le lac Albert de se munir des gilets de sauvetage pour prévenir de nouveaux dégâts.

