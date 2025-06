Le chef de l’Etat sénégalais est attendu ce mardi 30 avril en Guinée-Bissau dans le cadre d’une visite de travail et d’amitié.

Le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, réalise cette visite de travail et d'amitié en Guinée Bissau ce mardi 30 avril 2024 afin de renforcer les liens historiques de bon voisinage et de brassage socio-culturel entre le Sénégal et ses voisins.

Ce déplacement, qui fait suite aux premiers voyages du Chef de l’Etat en Mauritanie et en Gambie, traduit la place de choix qu’occupe l’axe Dakar-Bissau dans les priorités diplomatiques du Président Faye, souligne une note du Bureau d’information gouvernementale.

Le Sénégal et la Guinée Bissau entretiennent de profondes relations de coopération touchant pratiquement tous les domaines, de la sécurité à la culture, en passant par le très stratégique secteur de la pêche. Cette dernière reste l’un des axes majeurs de la coopération entre les deux pays.

Depuis décembre 1978, ils sont liés par une Convention dans le domaine des Pêches maritimes. Le protocole d’application signé le 1er février 2022 à Dakar a fait l’objet d’une évaluation et d’un renouvellement en février 2024.

En novembre 2023, une commission technique mixte paritaire a été mise en place pour initier et mettre en œuvre des actions conjointes de règlement pacifique des litiges, de renforcement de la paix et de la sécurité au niveau des espaces frontaliers.

Pour rappel, la Guinée Bissau figure parmi les pays clients du Sénégal en Afrique, avec des exportations estimées à 108 257 tonnes en 2022, soit 55,201 milliards FCFA, une amélioration de +33,5 % par rapport à 2021.

