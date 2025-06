La police sud-africaine enquêtait mardi pour savoir si le nouveau parti politique de l'ancien président Jacob Zuma avait falsifié les signatures de ses partisans pour s'inscrire aux élections nationales du mois prochain.

Le parti MK, qui s'est montré très critique à l'égard du Congrès national africain (ANC) qu'il dirigeait, est impliqué dans des procédures judiciaires visant à déterminer si ce parti et M. Zuma peuvent se présenter aux élections nationales et provinciales du 29 mai.

Ces élections pourraient être les plus importantes de ces 30 dernières années en Afrique du Sud.

La Cour constitutionnelle tranchera

L'année dernière, le parti MK a vu son inscription rejetée par la commission électorale indépendante, avant qu'une deuxième tentative ne soit couronnée de succès. M. Zuma a été déclaré inéligible en tant que candidat au Parlement en raison de sa condamnation pénale pour outrage au tribunal et de sa peine de prison en 2021, mais un appel a été interjeté avec succès et une décision finale de la Cour constitutionnelle sera rendue le mois prochain.

La nouvelle enquête sur le parti MK est intervenue après qu'un journal national a rapporté dimanche qu'un ancien responsable du parti avait déclaré à la police qu'il y avait eu un plan élaboré pour falsifier une partie des 15 000 signatures requises pour que les partis puissent s'inscrire aux élections.

La Commission électorale indépendante a demandé l'ouverture d'une enquête et le commissaire de la police nationale, le général Fannie Masemola, a déclaré mardi qu'une enquête avait été ouverte au Cap, où la falsification aurait eu lieu. M. Masemola a déclaré que l'enquête permettrait d'établir s'il y a lieu d'engager des poursuites judiciaires.

M. Zuma a bouleversé la vie politique sud-africaine lorsqu'il a annoncé, en décembre, qu'il rejoignait le parti MK en tant que dirigeant de facto et qu'il ferait campagne contre l'ANC, qu'il a dirigé de 2007 à 2017.

Probable disqualification

M. Zuma a été président de l'Afrique du Sud de 2009 à 2018, mais il a été contraint de démissionner par l'ANC à la suite d'allégations de corruption.

L'ancien président est actuellement jugé pour corruption, bien que cette affaire soit bloquée depuis trois ans par des retards judiciaires.

Depuis sa démission, il critique violemment le président Cyril Ramaphosa, son successeur à la tête du pays et de l'ANC.

Les élections du mois prochain pourraient être les plus importantes depuis l'arrivée au pouvoir de l'ANC à la fin du système de ségrégation raciale de l'apartheid en 1994. De nombreux sondages et analystes prévoient que l'ANC pourrait perdre sa majorité parlementaire pour la première fois, en raison d'un mécontentement croissant, et qu'il serait contraint de former une coalition pour rester au pouvoir.

Malgré ses démêlés avec la justice, Zuma reste populaire dans certaines régions d'Afrique du Sud et son nouveau parti MK devrait prendre une partie des voix de l'ANC s'il est autorisé à se présenter après les nouvelles allégations dont il fait l'objet.

Le parti MK sera probablement disqualifié des élections s'il s'avère qu'il a falsifié des signatures.

