Par Sylvia Chebet

Une seule facture médicale et c'est la pauvreté. Cette phrase effrayante est vraie pour plus de personnes qu'on ne l'imagine dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

Idiba Loudy Diane, originaire du Gabon, sait ce que c'est que d'être confrontée au double fardeau du chômage et d'une maladie débilitante qui a rapidement épuisé ses économies.

Ses difficultés se sont aggravées en 2021 lorsque l'hôtel pour lequel elle travaillait à Libreville a fermé ses portes. En 2023, elle se retrouve au bord du gouffre, sans revenu et avec le fardeau d'un traitement coûteux pour une maladie rénale infantile qui s'est déclarée au moment le plus inopportun.

"Tout s'est compliqué. Je souffrais de fièvre récurrente, de vomissements et d'une énorme fatigue", raconte-t-elle à TRT Afrika. "J'ai été hospitalisée pendant un mois. Mes reins ne fonctionnaient plus et j'ai contracté d'autres maladies comme une infection pulmonaire. J'étais également sous dialyse.

Au Gabon, une séance de dialyse coûte généralement 200 000 francs CFA, soit l'équivalent de 325 dollars américains. Pour Diane, les dépenses médicales croissantes étaient insoutenables.

"Le plus dur, c'était d'aller suivre des traitements fréquents. Les courses en taxi sont chères et je recevais des dialyses trois fois par semaine", explique Diane.

Sa famille est intervenue pour assurer la poursuite de son traitement, mais tous n'ont pas la chance d'avoir quelqu'un sur qui compter après s'être ruiné en cas d'urgence médicale.

Un malaise généralisé De nombreuses études de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de la Banque mondiale reconnaissent que les "dépenses de santé catastrophiques" pèsent sur les populations des pays en développement.

En Afrique, les experts de la santé s'inquiètent du fait que la grande majorité de la population risque de tout perdre après un seul épisode de maladie grave nécessitant une hospitalisation et un suivi de moyenne ou longue durée.

En 2020, on estimait que 48 % des habitants du continent seraient confrontés à une catastrophe financière s'ils devaient subir une intervention chirurgicale.

Même lorsqu'il s'agit de maladies ne nécessitant pas d'interventions chirurgicales, de nombreux patients ont dû vendre leur ferme ou leur propriété pour pouvoir se soigner.

Une recherche récente financée par l'OMS a révélé qu'environ 55 % des patients atteints de tuberculose et leurs familles dans 135 pays à revenu faible ou intermédiaire devaient consacrer au moins 20 % des dépenses annuelles de leur ménage au traitement médical d'un membre de leur famille.

Selon les experts, lorsque les dépenses de santé d'un ménage dépassent un pourcentage donné de sa capacité de paiement, réduisant ainsi la consommation d'autres besoins fondamentaux du ménage, on parle de situation catastrophique.

Outre les frais médicaux directs, le fardeau comprend la perte d'emploi et de revenus, les frais de déplacement vers et depuis les établissements de santé, et la nourriture.

TB Alliance, une organisation à but non lucratif qui se consacre à la découverte, au développement et à la distribution de médicaments contre la tuberculose à ceux qui en ont besoin, affirme que les patients résistants aux médicaments et leurs familles ont encore plus de mal à faire face à la maladie.

En Afrique du Sud, de nombreux patients atteints de tuberculose, en particulier dans les foyers à faibles revenus, doivent relever le défi d'accéder non pas à n'importe quelle nourriture, mais à des régimes alimentaires adéquats et nutritifs pour maintenir leur immunité.

"Les patients sous traitement antituberculeux souffrent de fringales et de crampes abdominales", explique à TRT Afrika Zani De Wit, responsable de l'engagement communautaire à l'Institut pulmonaire de l'Université du Cap.

"Outre les taux de chômage exceptionnellement élevés et croissants, les conditions de vie surpeuplées, la criminalité et la violence, l'Afrique du Sud est également confrontée à une crise de la toxicomanie. Les patients consomment des substances pour échapper aux difficultés de la vie quotidienne."

Actuellement, la plupart des programmes de lutte contre la tuberculose sur le continent sont soutenus par les gouvernements et les donateurs afin d'alléger le fardeau qui pèse sur les patients.

Mais comme le souligne Zani, la situation financière des familles peut être tellement tendue que "les patients font exprès de ne pas suivre leur traitement antituberculeux juste pour s'assurer qu'ils reçoivent une subvention qui leur permet de gagner leur vie".

Au-delà des difficultés financières, les patients peuvent être traumatisés par un diagnostic de tuberculose et avoir du mal à accepter leur nouvelle maladie sur le plan émotionnel et psychologique.

Les patients atteints de diverses maladies partagent ce combat, alors même que les gouvernements continuent de travailler sur des plans visant à construire un rempart pour eux grâce à la couverture santé universelle.

