Par Charles Mgbolu

Le jazz, l'un des genres musicaux les plus populaires et les plus influents, a été applaudi dans le monde entier à l'occasion de la Journée internationale du jazz.

Pour célébrer ce genre musical sur le continent qui a transcendé les frontières et uni les cultures, l'UNESCO a organisé une série de concerts du 27 au 30 avril dans la ville de Tanger, au nord-ouest du Maroc.

La directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a déclaré que la Journée internationale du jazz, célébrée dans plus de 190 pays, était ancrée au Maroc pour servir d'hôte mondial.

Les célébrations "mettent en valeur l'héritage jazzistique de la ville et soulignent les liens culturels et artistiques entre les peuples du Maroc, de l'Europe et de l'Afrique", a déclaré l'UNESCO dans un communiqué.

L'événement, qui est organisé en partenariat avec le ministère marocain de la culture, a également accueilli une série de programmes éducatifs pour les étudiants, avec des présentations mettant en avant l'importance de la musique gnawa du Maroc et son lien avec le jazz.

La musique gnawa est un héritage musical marocain bien préservé qui associe la poésie à la musique et aux danses traditionnelles.

Le point culminant des festivités est sans doute le concert mondial All-Star, qui a réuni des artistes de jazz africains et internationaux tels que le musicien gnawa Abdellah El Gourd du Maroc, Richard Bona du Cameroun et Moreira Chonguiça du Mozambique.

Dans toute l'Afrique, la popularité du jazz est en hausse, et différents pays organisent leur propre version du festival.

En 2022, Lagos, au Nigeria, a attiré un grand contingent d'artistes de jazz nigérians, africains et internationaux pour le festival international de jazz de Lagos.

D'autres pays, comme le Ghana et l'Afrique du Sud, ont également organisé leur propre version du festival de jazz, qui a attiré des milliers de fans.

Instituée par la Conférence générale de l'UNESCO en 2011, la Journée internationale du jazz est également reconnue par l'Assemblée générale des Nations unies.

Les organisateurs affirment que la célébration met en lumière le pouvoir du jazz et son rôle dans la promotion de la paix, du dialogue entre les cultures, de la diversité et du respect de la dignité humaine.

Selon l'UNESCO, la Journée internationale du jazz est devenue un mouvement mondial qui touche chaque année plus de 2 milliards de personnes sur tous les continents par le biais de programmes éducatifs, de spectacles, d'actions de proximité, de la radio, de la télévision et de la diffusion en continu, ainsi que des médias électroniques, de la presse écrite et des médias sociaux.

Le Herbie Hancock Institute of Jazz est l'organisation à but non lucratif chargée par l'UNESCO de planifier, de promouvoir et de produire la Journée internationale du jazz chaque année.

