Les travailleurs nigérians qui commémorent le 1er mai 2024 ce mercredi ont exprimé leur inquiétude face à la hausse des prix des denrées alimentaires et à la pénurie de carburant dans le pays.

Les pénuries d'essence se sont aggravées dans les grandes villes du Nigeria, avec de longues files d'attente aux points de vente de carburant lundi, paralysant les transports et les entreprises.

Frank Ajayi, qui travaille à Ibadan, dans l'État d'Oyo, au sud-ouest du Nigeria, a déclaré à TRT Afrika que la situation actuelle menaçait la survie des travailleurs.

"Il est pratiquement impossible de faire des économies.La pénurie constante de carburant a fait grimper les coûts de transport, ce qui s'est répercuté sur le prix des denrées alimentaires. Ce que vous gagnez comme salaire est complètement épuisé avant la fin de chaque mois."

L'employabilité

Ruth Oga, qui travaille comme responsable des ressources humaines à Lagos, a déclaré à TRT Afrika que la hausse de l'inflation avait un impact sur les chiffres de l'emploi, car la plupart des chefs d'entreprise ont du mal à payer les salaires.

"De nombreuses entreprises retardent les recrutements parce qu'elles sont plus préoccupées par les travailleurs qu'elles ont déjà, et qu'elles ont du mal à payer leurs salaires chaque mois à cause de l'inflation."

Plusieurs syndicats nigérians ont exprimé leur inquiétude face aux difficultés économiques, déplorant les prix élevés des denrées alimentaires, qui font qu'il est difficile de joindre les deux bouts.

En mars, le taux d'inflation au Nigeria a atteint 31,70 %, contre 29,90 % en janvier, selon les données publiées par le Bureau des statistiques du Nigeria (NBS).

Augmentation des salaires

Mardi, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il avait augmenté les salaires des fonctionnaires de 25 à 35 %, avec effet rétroactif au mois de janvier, selon la commission des salaires, alors que la plus grande économie d'Afrique est aux prises avec sa pire crise du coût de la vie depuis près de trente ans.

Le fonctionnaire le moins bien payé gagnera 450 000 nairas (323,97 dollars) par an, soit 37 500 par mois, a déclaré la Commission nationale des salaires, des revenus et des traitements dans un communiqué.

L'augmentation concerne tous les employés du gouvernement fédéral, y compris ceux des secteurs de la santé, de l'éducation et de la sécurité.

