Des manifestations ont eu lieu au printemps sur de nombreux campus universitaires américains. Les étudiants demandent aux universités de couper les liens avec les entreprises qui soutiennent la guerre d'Israël contre Gaza et, dans certains cas, avec Israël lui-même.

Ces manifestations, les plus vastes et les plus longues à secouer les campus universitaires américains depuis les protestations contre la guerre du Viêt Nam dans les années 1960 et 1970, ont donné lieu à plusieurs centaines d'arrestations d'étudiants et d'autres militants.

Les autorités tentent de mettre fin aux protestations alors que l'année universitaire touche à sa fin, mais les étudiants se sont retranchés dans plusieurs universités de premier plan.

Université de Columbia

De nombreux policiers de la ville de New York sont entrés dans l'université de Columbia et ont arrêté des manifestants, ont rapporté les médias locaux, tandis que des manifestants pro-palestiniens à l'extérieur du campus ont lancé des railleries à l'encontre de policiers lourdement armés.

La police a fait monter une cinquantaine de détenus dans un bus, chacun d'entre eux ayant les mains liées dans le dos par des attaches, le tout éclairé par les gyrophares rouges et bleus des véhicules de police.

Des ambulances et d'autres véhicules de services d'urgence se trouvaient à proximité.

Peu avant que les policiers ne pénètrent sur le campus, la police de New York a reçu une notification de Columbia autorisant les policiers à intervenir, a déclaré un responsable des forces de l'ordre à l'Associated Press.

Le président de l'université, Minouche Shafik, a demandé à la police de rester sur le campus jusqu'au 17 mai. Le déploiement de la police est intervenu après que l'université a menacé les manifestants d'expulsion.

Brown University

L'université Brown est parvenue à un accord avec les étudiants qui protestent contre la guerre d'Israël à Gaza pour qu'ils mettent fin au campement qu'ils maintenaient dans l'enceinte de l'établissement depuis le 24 avril en solidarité avec les Palestiniens.

"Les étudiants ont accepté de mettre fin au campement et de s'abstenir de toute autre action susceptible d'enfreindre le code de conduite de Brown jusqu'à la fin de l'année universitaire", a déclaré l'université dans un communiqué.

L'université, située à Providence (Rhode Island), a déclaré que, bien que l'installation de tentes et d'autres activités aient violé une série de politiques, les dirigeants de l'université ont convenu que la fin du campement serait considérée favorablement dans le cadre des procédures disciplinaires.

L'université a décidé que cinq étudiants seraient invités à rencontrer cinq membres de la corporation de l'université Brown en mai afin d'entendre leurs arguments sur les raisons pour lesquelles l'institution devrait se désinvestir d'Israël.

"En outre, [Christina] Paxson, présidente de l'université Brown, demandera au comité consultatif sur la gestion des ressources universitaires de formuler une recommandation sur la question du désinvestissement d'ici le 30 septembre, qui sera soumise au vote de la corporation lors de sa réunion d'octobre 2024", a déclaré l'établissement.

Université de Harvard

Dans un communiqué, les manifestants ont déclaré que l'université de Cambridge, dans le Massachusetts, "a cherché à fermer tout accès extérieur et toute visibilité au campement".

"L'administration de Harvard a pris des mesures disciplinaires à l'encontre d'une quarantaine d'étudiants et de travailleurs étudiants", précise le communiqué.

La semaine dernière, Harvard a limité l'accès à son célèbre Harvard Yard aux personnes munies d'une pièce d'identité de l'école après l'installation d'un campement.

Université du Nouveau-Mexique

À Albuquerque, des policiers en tenue tactique ont démoli des tentes et se sont brièvement heurtés à des manifestants qui ont occupé le bâtiment du syndicat étudiant de l'université du Nouveau-Mexique pendant environ sept heures dans la nuit de lundi à mardi matin.

Les responsables de l'université ont déclaré que 16 personnes avaient été arrêtées, dont cinq étudiants et 11 personnes non affiliées à l'établissement.

Selon eux, les manifestants ont vandalisé le bâtiment de l'association des étudiants et ont réalisé des graffitis sur le campus. Ils n'ont pas immédiatement fourni d'estimation des dégâts.

Université polytechnique de l'État de Californie, Humboldt

Des manifestants ont occupé deux bâtiments de l'école du nord de la Californie. Des dizaines de policiers casqués et munis de matraques sont entrés sur le campus et ont évacué les deux bâtiments.

L'université a indiqué que 25 personnes avaient été arrêtées et qu'il n'y avait pas eu de blessés. L'université avait auparavant annoncé un "bouclage total", c'est-à-dire que les personnes n'étaient pas autorisées à entrer ou à se trouver sur le campus sans autorisation.

À 3 h 24, le site web de l'université a affiché un ordre de mise à l'abri pour les résidents du campus "en raison d'une activité criminelle continue sur le campus".

L'ordre a été levé quelques heures plus tard, mais les résidents ont été priés de rester dans les zones d'habitation, de restauration et de marché.

Université de Yale

Les autorités de Yale ont évacué un campement de manifestants après que les étudiants aient tenu compte des derniers avertissements de quitter les lieux, ont indiqué des responsables de l'université.

Aucune arrestation n'a été signalée. Les manifestants ont indiqué sur les réseaux sociaux qu'ils déplaçaient leur rassemblement sur un trottoir.

Université du Connecticut

La police a investi un campement sur le campus de l'école de Storrs, dans le Connecticut, et a arrêté les manifestants après leur avoir donné plusieurs avertissements pour qu'ils quittent les lieux, a déclaré Stephanie Reitz, porte-parole de l'Université du Connecticut.

Le nombre d'arrestations n'était pas immédiatement disponible et les officiers étaient en train de nettoyer les lieux. Les arrestations ont eu lieu un jour après que les leaders de la manifestation aient rencontré les responsables de l'université.

Université de Princeton

Le président de l'université, Chris Eisgruber, a publié un communiqué sur Instagram indiquant que 13 manifestants - dont 12 affiliés à l'université - ont été arrêtés après avoir brièvement occupé Clio Hall, le bâtiment de l'école supérieure du campus.

"Toutes les personnes arrêtées ont reçu des citations à comparaître pour intrusion et ont été interdites d'accès au campus", a déclaré M. Eisgruber dans le communiqué.

"Les étudiants devront également faire face à des mesures disciplinaires de l'université, qui peuvent aller jusqu'à la suspension ou l'expulsion".

Université Northwestern

L'université d'Evanston, dans l'Illinois, a déclaré avoir conclu un accord avec les étudiants et les enseignants qui représentent la majorité des manifestants sur le campus depuis jeudi.

L'université a déclaré dans un communiqué qu'elle acceptait de répondre à des questions dans un délai de 30 jours sur "les avoirs et les investissements dans des sociétés spécifiques, y compris celles dont les investissements soutiennent l'apartheid israélien".

Elle a également indiqué qu'elle réunirait à nouveau un comité consultatif cet automne "dans le but ultime de s'assurer que tout fournisseur qui profite de l'occupation israélienne n'aura pas la possibilité de fournir des services sur notre campus".

La déclaration précise que l'université prévoit de soutenir les professeurs et les étudiants palestiniens en visite et d'investir davantage dans le soutien à la vie musulmane et juive sur le campus.

Northwestern a déclaré qu'elle autoriserait les manifestations pacifiques conformes à ses politiques jusqu'au 1er juin, date de la fin des cours du trimestre de printemps.

L'université précise qu'elle autorisera le maintien d'une tente d'aide et que toutes les autres tentes devront être enlevées.

Université du Texas

Lors d'une confrontation entre la police et des manifestants à l'école d'Austin lundi en fin de journée, 79 personnes ont été incarcérées, selon le bureau du shérif du comté de Travis. La plupart d'entre elles ont été inculpées d'intrusion criminelle.

Environ 150 manifestants se sont assis sur le sol alors que la police et les troupes de l'État les encerclaient. Des centaines d'autres étudiants et manifestants ont crié lorsque les officiers ont emmené quelqu'un.

Après que la police a évacué le premier groupe de manifestants, des centaines d'étudiants et de manifestants ont couru pour empêcher les policiers de quitter le campus.

Les manifestants ont poussé les officiers, créant une masse de corps bousculés avant que la police n'utilise du gaz poivré sur la foule et ne déclenche des tirs de flash-bang pour dégager le chemin d'une camionnette qui emmènerait les personnes arrêtées hors du campus.

Université de Californie du Sud

Les organisateurs du campement ont rencontré la présidente de l'université, Carol Folt, pendant environ 90 minutes lundi. Mme Folt a refusé de donner des détails sur ce qui a été discuté, mais a déclaré que l'objectif de la réunion était de lui permettre d'entendre les préoccupations des manifestants.

Une autre réunion est prévue mardi. L'université a annulé sa principale cérémonie de remise des diplômes, prévue pour le 10 mai. Elle a déjà annulé le discours du major de promotion pro-palestinien de l'école, pour des raisons de sécurité.

Université de Californie, Los Angeles

Quelques dizaines d'enseignants ont débrayé lundi, rejoignant les manifestants pro-palestiniens qui campent 24 heures sur 24 sur le campus.

Les enseignants et autres employés ont déclaré qu'ils étaient sortis pour amplifier les revendications des manifestants.

La scène était moins tendue que dimanche, lorsque les manifestants se sont criés dessus et se sont bousculés lors de manifestations en duel.

Université George Washington

Les étudiants et les activistes pro-palestiniens ont continué à maintenir leur campement de solidarité avec Gaza à l'Université George Washington à Washington, DC.

Le département de la police métropolitaine a déclaré dans un communiqué qu'il continuerait à surveiller la situation et que la manifestation était restée pacifique. La cérémonie de remise des diplômes est prévue pour le 19 mai.

Virginia Tech

Des dizaines de manifestants de Virginia Tech auraient été arrêtés dans la nuit, alors que le campement de libération de Gaza, organisé par les étudiants, s'étendait sur une plus grande partie du campus.

Les manifestants ont occupé la pelouse du Graduate Life Center vendredi. Après que les manifestants ont pris d'autres mesures pour occuper la pelouse et les espaces extérieurs dimanche, l'université a conseillé aux personnes rassemblées de se disperser.

Ceux qui n'ont pas obtempéré ont été avertis qu'ils seraient accusés d'intrusion, a déclaré l'université.

Université de Case Western Reserve

Des dizaines d'étudiants, de professeurs et de membres du personnel ont campé toute la nuit dans l'établissement de Cleveland, quelques heures après qu'un campement similaire a été démantelé et que plus de 20 personnes ont été arrêtées, puis relâchées.

Les responsables de l'école avaient initialement déclaré que les manifestations seraient limitées à la journée, mais ils ont annoncé lundi soir que les étudiants et les autres personnes affiliées à l'école seraient autorisés à rester dans le campement improvisé sur le terrain public de l'école.

Des fonctionnaires ont vérifié l'identité des participants avant de leur remettre des bracelets indiquant qu'ils pouvaient rester sur le site. Une centaine de personnes ont campé toute la nuit sans incident, selon les autorités.

Université de Caroline du Nord à Chapel Hill

Une trentaine de personnes ont été arrêtées par la police du campus mardi matin après que l'université a déclaré que les manifestants du campement refusaient de partir.

À 5 h 30, un communiqué de l'université indiquait que les manifestants devaient retirer leurs tentes et autres objets et quitter les lieux avant 6 h, sous peine d'être arrêtés.

Le nettoyage du campement a duré environ 45 minutes, selon l'université. Au cours de l'opération, les manifestants ont bloqué les véhicules de police et jeté des objets sur les agents.

Université de Floride

Neuf personnes, dont six étudiants, ont été arrêtées à l'université de Gainesville - où une cinquantaine de personnes ont commencé à manifester la semaine dernière - par la police du campus et les troupes de l'État.

Steve Orlando, vice-président associé de la communication de l'université, a déclaré que bon nombre des manifestants étaient des "agitateurs extérieurs" et qu'ils avaient été prévenus depuis plusieurs jours que les activités interdites entraîneraient un ordre d'intrusion, leur interdisant l'accès au campus pendant trois ans.

Les personnes qui n'ont pas obtempéré ont été arrêtées après que la police du campus leur a donné plusieurs avertissements.

Université du Commonwealth de Virginie

Sur le campus de Richmond, en Virginie, la police s'est heurtée à des manifestants pendant la nuit, après que des agents ont tenté d'évacuer un campement de fortune. Les manifestants ont monté des tentes et construit une barricade avec des palettes d'expédition.

Les policiers, dont certains portaient des tenues anti-émeutes, ont chargé la ligne de manifestants pour dégager la foule, a rapporté le Richmond Times-Dispatch.

Certains manifestants ont été vus en train de lancer des bouteilles d'eau et d'autres objets sur la police. Les policiers ont procédé à de nombreuses arrestations et ont démonté les tentes.

La VCU a déclaré dans un communiqué mardi que 13 personnes, dont six étudiants de la VCU, ont été inculpées pour rassemblement illégal et violation de domicile. La VCU a indiqué que les officiers ont utilisé du gaz poivré pour disperser la foule.

Université d'État de Portland Un petit groupe d'étudiants de l'université de Portland, dans l'Oregon, s'est introduit dans la bibliothèque lundi en fin de journée.

Depuis jeudi, les étudiants manifestent dans un parc du campus et sur les marches de la bibliothèque, mais la manifestation a été essentiellement pacifique. Le campus a été fermé mardi en raison de l'occupation de la bibliothèque.

Université de Tulane

L'université de Tulane a annoncé la fermeture de trois bâtiments sur son campus principal de la Nouvelle-Orléans après les manifestations de lundi. Les médias de la Nouvelle-Orléans ont fait état de six arrestations.

Des dizaines de manifestants se sont promenés parmi une douzaine de tentes installées sur une pelouse, mardi matin, alors que la circulation s'écoulait à l'heure de pointe. L'université a indiqué que les cours normalement dispensés dans les bâtiments fermés le seraient à distance.

Université de Géorgie

La police a arrêté lundi des manifestants qui tentaient d'installer un campement sur le site de l'université, au nord-est d'Atlanta. Un porte-parole n'a pas voulu dire combien de personnes avaient été arrêtées en ce dernier jour de cours avant les examens de printemps.

Les registres de la prison du comté d'Athens-Clarke ont montré que 12 personnes avaient été placées dans la prison en milieu d'après-midi par la police de l'université de Géorgie pour des accusations d'intrusion criminelle. La police de l'université a reçu l'aide de la police de l'État.

Le journal étudiant Red and Black a rapporté que 16 personnes étaient détenues sur le site.

Université de l'Utah

Des manifestants de l'université de l'Utah ont été démantelés par la force et 19 ont été arrêtés, selon les médias locaux. Les manifestants ont érigé un campement sur le site de l'école de Salt Lake City lundi.

Environ deux douzaines de tentes ont été installées sur la pelouse devant le bureau du président de l'université, et quelque 200 étudiants ont brandi des pancartes de protestation et des drapeaux palestiniens.

Plus tard dans la journée, des dizaines de policiers en tenue anti-émeute ont tenté de disperser le campement. Les policiers ont tiré les étudiants par les mains et les pieds, brisant les poteaux qui maintenaient les tentes et attachant par zip ceux qui refusaient de se disperser.

Environ 19 personnes ont été arrêtées mardi. L'université affirme qu'il est interdit de camper pendant la nuit sur son terrain, et les étudiants ont été avertis à plusieurs reprises de se disperser avant que la police ne soit appelée.

Université du Minnesota

Les étudiants de l'université du Minnesota en sont à leur septième jour de manifestation sur le campus de la rive orientale de Minneapolis, ont rapporté les médias locaux.

Des centaines de manifestants se sont rassemblés lundi sur le campus de la ville jumelle, installant des dizaines de tentes en solidarité avec les Palestiniens. Des dizaines d'étudiants se sont assis à l'intérieur et à proximité des tentes, tandis que d'autres ont participé à une prière musulmane à l'extérieur du campus.

L'université a indiqué plus tôt lundi dans un communiqué qu'elle fermait plusieurs bâtiments "pour assurer la sécurité de ceux qui travaillent et étudient sur notre campus" pendant les manifestations qui devraient se poursuivre sur le campus dans les jours à venir.

Ali Abu, qui a déclaré être un organisateur de la manifestation, a indiqué que les étudiants avaient l'intention de rester "aussi longtemps que possible" jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites.

Université Depaul

Des tentes ont été montées mardi sur le campus de l'université dans la région de Chicago.

L'université a indiqué dans une lettre que les tentes et autres structures sans permis violent les politiques de l'école.

L'école a également averti que les actions qui interfèrent avec les opérations, endommagent la propriété ou sont perturbatrices conduiront à des mesures disciplinaires, y compris la suspension, l'expulsion et des sanctions pénales.

