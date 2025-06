L’accélération du retrait des banques françaises de l’Afrique ouvre de nouvelles perspectives de croissance pour les groupes bancaires panafricains émergents soit de manière organique, soit par le biais de fusions & acquisitions, a estimé l’agence de notation Fitch Ratings dans une note d’analyse publiée le vendredi 26 avril 2024.

Intitulé « French Banks’ Exit from Africa to Spur Local Banks’ Growth, Competition », cette note d’analyse rappelle que le groupe français Société Générale a annoncé le 12 avril, la vente de sa filiale marocaine au conglomérat local Saham Group.

Cette transaction fait suite à plusieurs cessions par les banques françaises de leurs filiales en Afrique ces dernières années.

Au cours des six derniers mois, Société Générale avait également conclu d’autres transactions portant sur la cession de plusieurs de ses filiales en Afrique subsaharienne, et a lancé une revue stratégique pour céder sa participation de 52,34 % dans l'Union internationale de banques (UIB), sa filiale tunisienne.

La présence des groupes BNP Paribas, BPCE et Crédit Agricole sur le continent s’est aussi beaucoup réduite au cours des dix dernières années.

Notant que d’autres cessions par les banques françaises de leurs activités en Afrique devraient se poursuivre dans les 12 à 24 prochains mois, en particulier si les valorisations sont attrayantes, Fitch Ratings a précisé que le désengagement des groupes tricolores du continent présente des « opportunitéssignificatives » pour les banques locales et régionales en Afrique, malgré certains défis à court terme.

"Certains groupes bancaires aux ambitions panafricaines devraient finir par acquérir suffisamment d'envergure pour concurrencer les institutions établies de longue date. Le groupe Vista a acquis plusieurs banques, dont certaines filiales de Société Générale, en Afrique subsaharienne en 2023, ce qui portera sa présence africaine à 16 pays " explique l’agence.

Elle ajoute: "Coris Bank, qui est déjà présente dans 11 pays africains, a finalisé l'acquisition de la filiale tchadienne de Société Générale en janvier et attend l'approbation réglementaire pour acquérir la filiale mauritanienne de la même banque. Vista et Coris Bank apparaissent désormais comme des concurrents crédibles pour les groupes bancaires panafricains bien établis originaires de l’Afrique du Sud, du Nigeria et du Maroc".

Fitch Ratings a par ailleurs indiqué que la concurrence accrue entre les groupes bancaires panafricains devrait stimuler la croissance du crédit.

D’autant plus que les filiales des banques françaises sont traditionnellement incapables de cibler certains segments du marché, en raison de leur approche conservatrice en matière d'appétit pour le risque.

