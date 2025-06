L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, espère que son équipe atteindra la finale de la Ligue des champions malgré la défaite 1-0 sur le terrain du Borussia Dortmund lors du match aller des quarts de finale, mercredi.

"C'est le football. Très souvent, c'est merveilleux et d'autres fois, c'est comme ça. Nous aurions préféré être dans une situation différente, mais je pense qu'en y réfléchissant bien, c'était un match très équilibré", a déclaré l'Espagnol après que son équipe a été défaite par un seul but de Niclas Fuellkrug en première mi-temps.

Les champions de France ont eu plus de possession et plus de tentatives de but, mais ils ont été gênés par des erreurs de finition et peut-être un manque de chance - Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ont touché des poteaux différents dans la même action à un moment de la seconde mi-temps.

"Les deux hommes se sont retrouvés dans la même situation, mais ils n'ont pas réussi à s'entendre sur la manière dont ils allaient s'exprimer. Les garçons dans le vestiaire sont un peu abattus. Nous avons eu une occasion de frapper les deux poteaux", a ajouté Luis Enrique.

"Il faut dire que c'est un stade exceptionnel, mais je suis sûr que nous serons très forts à Paris et que nous n'avons rien à perdre".

C'est seulement le cinquième match perdu par le PSG depuis le début de la saison, et la première fois qu'il est battu sans marquer sous la direction de Luis Enrique.

Cependant, le PSG peut se réjouir d'avoir déjà battu Dortmund à domicile au cours de la campagne actuelle, en s'imposant 2-0 au Parc des Princes lorsque les équipes se sont rencontrées en phase de groupes en septembre.

Ils ont également renversé un déficit de 3-2 à l'aller pour éliminer Barcelone en quarts de finale en s'imposant 4-1 au retour.

En 2020, le PSG avait éliminé le club allemand en huitièmes de finale de la Ligue des champions en s'imposant 2-0 à domicile après avoir été mené 2-1 à l'aller.

