Par Sylvia Chebet

Un grondement fort et puissant a déchiré le village paisible de Kamuchiri, à Mai Mahiu, au cœur de la nuit de dimanche à lundi, lorsque l'eau d'un barrage a dévalé la pente, créant une rivière là où se trouvaient les habitations.

Le déluge a frappé la maison de Mercy Wairimu, emportant la famille dans son sommeil.

"Je ne pense pas qu'ils se soient réveillés parce que le mouvement ou la vitesse de l'eau était très rapide", explique George Mwaniki, un parent, à TRT Afrika.

Le puissant courant transportant avec lui des débris, notamment des rochers et des arbres, a aplati toutes les maisons qui se trouvaient sur son passage.

"Je peux imaginer le cauchemar qu'ils ont vécu ; ils se demandaient peut-être si c'était un rêve, ce qui se passait, ce qui se passait...”, s’interroge Mwaniki.

Des voisins ont sauté dans les eaux en furie dans l'obscurité pour sauver la famille de Wairimu et les victimes de plusieurs autres maisons qui avaient également été détruites.

Warimu, âgée d'une trentaine d'années, avait quatre enfants. À l'aube, il était clair que Wairimu et tous ses enfants, à l'exception d'un seul, étaient morts avec son frère.

Sa mère, âgée, a eu la chance d'être sauvée des eaux violentes et se remet de ses blessures et du traumatisme causé par cette expérience de mort imminente.

"Les rapports nationaux font état d'une quarantaine de morts, mais les communautés ont déjà récupéré environ 70 personnes. La situation est donc bien pire que ce qui est communiqué", note Mwaniki, un scientifique spécialiste du changement climatique qui est également originaire de la région touchée par l'accident.

"Cet accident aurait pu être évité", ajoute M. Mwaniki : "Il y a eu un avertissement, mais rien n'a été fait".

Selon lui, le barrage s'est rompu environ deux semaines plus tôt, mais le déversement a été stoppé par une voie ferrée.

"Si quelqu'un avait été attentif, il aurait su que le barrage présentait des risques et l'aurait vidangé, mais cela n'a pas été fait", estime-t-il.

Lorsque la rupture s'est produite, elle a rencontré le déversement initial sur la voie ferrée, puis l'eau a pu s'enfoncer sous la voie ferrée et s'est écoulée jusqu'à Mai Mahiu, causant la destruction.

Le gouvernement du comté de Nakuru affirme cependant qu'un blocage dans un passage souterrain ou un tunnel qui achemine l'eau vers une rivière voisine a entraîné la rupture du barrage.

Le scientifique spécialiste du changement climatique n'est toutefois pas convaincu, compte tenu de sa formation en matière d'analyse des risques et de préparation aux catastrophes.

"Il n'y a pas d'accidents qui se produisent. Il s'agit simplement de l'accumulation d'un très grand nombre de petites erreurs", affirme-t-il.

"Je dirais même qu'il s'agit d'un défi systémique, car même si nous ignorons la science pour prendre nos décisions, nous aurions dû prendre des mesures la première fois que le barrage a cédé, du moins les gens auraient dû ou les dirigeants auraient dû décider de vidanger le barrage".

La tragédie de Mai Mahiu rappelle étrangement la rupture d'un autre barrage horrible il y a six ans, également dans le comté de Nakuru, non loin de Mai Mahiu.

Les eaux en furie du barrage de Solai ont emporté tout un village dans leur descente, tuant près de 50 personnes juste après minuit.

Mwaniki s'inquiète du fait que les autorités et les citoyens ordinaires n'ont pas encore pris conscience de la forte alarme que la nature est en train de sonner.

La dégradation de l'environnement se poursuit sans relâche dans le monde entier. Dans la région de Mai Mahiu, la déforestation massive a provoqué l'envasement des sols dans les rivières en raison des fortes pluies.

"C'est purement une question de changement climatique. Normalement, nous recevons environ 300 millimètres (de pluie) pendant les saisons des pluies d'avril et de mai. Jusqu'à présent, je pense que nous avons reçu plus de 450 millimètres. Il s'agit donc d'une augmentation de 50 %".

Il y a quelques mois, le Kenya et toute la région de la corne de l'Afrique sont sortis d'une sécheresse dévastatrice qui a duré trois ans.

"Les autres rapports que je vois ou que je suggère sont que l'année prochaine, nous pourrions revenir au cycle de la sécheresse", déclare Mwaniki, soulignant la nécessité d'atténuer l'enchaînement vicieux de sécheresses et d'inondations qui détruit des vies et des moyens de subsistance.

Alors qu'il accueillait le sommet des chefs d'État africains cette semaine à Nairobi, où 10 000 personnes ont été déplacées par les inondations, le président kényan William Ruto a souligné que les urgences climatiques nécessitaient une action immédiate et collective.

"Aujourd'hui, alors que nous sommes réunis ici, le Kenya et l'ensemble de l'Afrique de l'Est sont confrontés à de graves inondations qui ont dévasté des communautés, détruit des infrastructures et perturbé nos économies. Parallèlement, l'Afrique australe est confrontée à une sécheresse croissante qui touche des pays comme le Malawi, la Zambie et le Zimbabwe. L'année dernière encore, les rôles étaient inversés, ce qui met en évidence notre vulnérabilité commune aux phénomènes météorologiques extrêmes", a déclaré M. Ruto.

Selon les scientifiques, ce n'est que le début des douleurs de l'accouchement si aucune mesure n'est prise pour lutter contre le changement climatique.

"Dans les années à venir, je ne serais pas surpris qu'un jour nous ayons une année où nous recevons 600 à 800 mm de pluie en avril-mai. Si nous ne commençons pas à réfléchir dès maintenant à la manière de relever ces défis, la situation ne fera qu'empirer", s'inquiète Mwaniki.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp