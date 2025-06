Ralf Rangnick, ancien manager de Manchester United, continuera à entraîner l'équipe nationale autrichienne de football, après avoir dit non au Bayern Munich.

"Je suis le patron de l'équipe autrichienne du fond du cœur", a déclaré Rangnick jeudi pour assurer son maintien pour la campagne de l'UEFA EURO 2024 en juin et juillet.

"J'aime vraiment cette tâche et je suis déterminé à poursuivre avec succès le chemin que nous avons choisi", a-t-il ajouté.

L'homme de 65 ans a précisé que l'Autriche se concentre sur l'EURO 2024 pour atteindre ses objectifs lors du tournoi de cet été en Allemagne.

"Je voudrais souligner expressément qu'il ne s'agit pas d'un rejet du FC Bayern, mais plutôt d'une décision pour mon équipe et nos objectifs communs. Nous nous concentrons entièrement sur le Championnat d'Europe. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour aller le plus loin possible."

Le Bayern Munich est à la recherche d'un nouvel entraîneur, Thomas Tuchel quittant le club de Bundesliga à la fin de la saison.

Cette saison, les Munichois ont déçu leurs fans en perdant le titre de la Bundesliga 2024 au profit du Bayer Leverkusen de Xabi Alonso.

Leverkusen a remporté le premier titre de son histoire, mettant ainsi fin à 11 ans de règne du Bayern.

Le président de l'instance autrichienne du football, Klaus Mitterdorfer, s'est dit "très heureux" de la décision de Rangnick de rester.

Rangnick a remporté la Coupe d'Allemagne en 2011 avec Schalke 04 et a remporté deux titres de Bundesliga autrichienne avec Red Bull Salzbourg en 2014 et 2015.

