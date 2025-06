Au moins 29 personnes sont mortes et des dizaines de milliers ont été déplacées au Burundi depuis le début de la saison des pluies, selon les Nations Unies.

Le Burundi, qui est l'un des 20 pays les plus vulnérables au changement climatique selon les Nations unies, est frappé par des pluies quasi ininterrompues depuis des mois, exacerbées par le phénomène climatique El Nino.

L'Afrique de l'Est a connu ces dernières semaines des pluies torrentielles qui ont dévasté certaines parties de la région, en particulier le Kenya et la Tanzanie, et ont coûté la vie à plusieurs centaines de personnes.

Lire aussi

Kenya: le bilan des inondations s'alourdit à 188 morts depuis mars

Bujumbura, la principale ville du Burundi, située sur la rive nord-est du lac Tanganyika, a vu plusieurs quartiers inondés et des routes et des ponts détruits.

Lac en crue

"Le phénomène El Nino a provoqué des pluies torrentielles, des inondations et des glissements de terrain", a déclaré l'OCHA, l'agence de réponse humanitaire des Nations Unies, dans une mise à jour datée de mercredi.

Au 26 avril, plus de 237 000 personnes avaient été touchées, dont 42 000 déplacées, parmi lesquelles plus de la moitié sont des femmes, a indiqué l'agence, ajoutant que 29 personnes étaient décédées et 175 blessées.

L'OCHA a également averti que le niveau du lac Tanganyika, le deuxième plus grand lac d'Afrique, continuait d'augmenter.

Les effets d'El Nino

Le mois dernier, le gouvernement du Burundi et l'unité des Nations unies ont lancé un appel à l'aide financière pour faire face aux "effets dévastateurs" des pluies incessantes.

Le gouvernement du président Evariste Ndayishimiye est sous le feu des critiques, notamment de la part des groupes de la société civile et de l'opposition, qui ont demandé aux autorités de déclarer l'état d'urgence ou de catastrophe naturelle.

El Nino est un phénomène climatique naturel généralement associé à une augmentation de la chaleur dans le monde entier, entraînant une sécheresse dans certaines parties du monde et de fortes pluies dans d'autres.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp