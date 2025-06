Le président libérien Joseph Boakai a signé un décret jeudi pour établir un tribunal de guerre et de crimes économiques attendu depuis longtemps et destiné à rendre justice aux victimes de graves abus commis pendant la guerre civile qui a duré 14 ans dans le pays.

L'assentiment du président est intervenu après que les députés du pays ont approuvé le mois dernier la création de ce tribunal.

M. Boakai a déclaré que le tribunal contribuerait à "rendre justice et à mettre un terme aux cicatrices et aux souvenirs de notre tragique et violente mésaventure".

Notant qu'il est temps d'agir "maintenant", Boakai a déclaré que pour que "la paix et l'harmonie aient une chance de prévaloir, la justice et la guérison doivent parfaire le travail de base".

La création du tribunal était l'une des promesses faites par M. Boakai lors de son discours d'investiture en janvier.

"Une étape cruciale pour la paix, la justice, la réconciliation et le développement durable au Liberia", a déclaré l'ambassadeur suédois dans le pays, Urban Sjostrom, le X.

En 2009, la Commission vérité et réconciliation du Liberia a recommandé la création d'un tribunal pour les crimes de guerre.

Toutefois, des rapports indiquent qu'un certain nombre de chefs de guerre accusés restent influents dans leurs communautés et s'opposent farouchement à la création du tribunal.

La guerre civile dévastatrice dans ce pays d'Afrique de l'Ouest a fait environ 250 000 morts entre 1989 et 2003. Selon l'ONU, entre 61,4 % et 77,4 % des femmes et des jeunes filles du Libéria ont été violées pendant la guerre.

