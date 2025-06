Le gouvernement de l’Etat de Kaduna au nord du Nigeria et l’entreprise technologique Google, en partenariat avec l’organisation Data Science Nigeria, ont lancé fin avril une série de formation vidéo sur l’intelligence artificielle (IA) en langue haoussa.

La première formation de la série « IA pour les débutants » cible en priorité les femmes pour les amener à participer au développement de l'économie numérique dans l’Etat.

"En dotant notre peuple, en particulier nos femmes, de compétences en matière d'IA, nous ouvrons non seulement la voie à un nord du Nigeria plus prospère et plus innovant, mais nous jetons également les bases pour que Kaduna devienne un centre technologique prospère", ont déclaré les autorités du gouvernement locale.

Cette initiative est une composante du programme "Arewa Tech4Ladies" mis en œuvre par Google et le gouvernement de Kaduna pour former 5 000 femmes et filles à la science des données, à l'intelligence artificielle et à l'application entrepreneuriale des technologies numériques.

Arewa Tech4Ladies s'inscrit dans le cadre d'un programme plus large de développement des compétences soutenu par Google visant à doter, à travers le Nigeria, 20 000 femmes et jeunes supplémentaires des compétences du 21e siècle, en les positionnant ainsi pour des opportunités dans les industries numériques et créatives.

Pour les responsables de Google, l’approche de formation par la langue locale permet de démystifier et de rendre plus accessible l’IA.

Ce qui permettra aux personnes formées de prétendre à des emplois locaux liés à la technologie ainsi qu’à des projets entrepreneuriaux et d’impact social.

