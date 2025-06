Le président du groupe canadien, Martino de Ciccio, a rencontré jeudi le chef de l'Etat Alassane Ouattara à Abidjan, pour lui faire part de "la découverte d'un important gisement aurifère de classe mondiale dans les départements de Kani et Dianra", situés dans le district du Woroba.

"Les ressources minérales de ce gisement, la plus grande mine dans le pays à ce jour, sont évaluées, selon M. Martino de Ciccio, à 5 millions d'onces, soit 155,5 tonnes d'or avec une teneur moyenne de 0,72g/t", ajoute la présidence.

La capacité annuelle de traitement de l'usine de ce gisement nommé "projet Koné", sera, selon M. de Ciccio cité dans le communiqué, "de 11 millions de tonnes de minerai".

Cette mine sera lors de son exploitation "la troisième plus grande en d'Afrique de l'Ouest" après deux autres situées au Burkina Faso et en Guinée, "qui ont des capacités respectives de 12,3 millions de tonnes et 12 millions de tonnes".

En novembre, le ministre ivoirien des Mines, du pétrole et de l'énergie, Mamadou Sangafowa Coulibaly, estimait la production nationale d'or de 2024 à 55 tonnes, contre 41,8 tonnes en 2021, un chiffre déjà en hausse par rapport aux années précédentes.

Une première somme de 400 milliards de francs CFA (609 millions d'euros) sera investie dans le gisement découvert, qui créera "4.500 emplois directs et indirects" et permettra "le financement de projets sociaux en faveur des populations de ces localités", selon la présidence.

Les travaux de construction de la mine commenceront au dernier trimestre de 2024. Elle entrera en production en 2027, avec "une durée de vie estimée à ving ans", poursuit-elle.

Selon M. Coulibaly, la Côte d'Ivoire comptait fin 227 mines semi-industrielles actives et 149 mines artisanales actives fin 2023.

Le pays possède également du diamant, du fer, du nickel, du manganèse, de la bauxite et du cuivre.

