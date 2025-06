Les deux membres du personnel seront soumis à des procédures de justice militaire "pour des actes d'omission ou de commission" après que les enquêtes ont révélé que les civils tués par la frappe "ont été pris pour des terroristes", a annoncé le porte-parole du quartier général de la défense du Nigeria, le général de division Edward Buba, dans un communiqué jeudi, sans fournir d'autres détails. "L'armée prendra des précautions supplémentaires à l'avenir pour garantir la sécurité des non-combattants", a ajouté M. Buba.

L'armée nigériane mène souvent des raids aériens dans sa lutte contre les violences extrémistes et les attaques rebelles qui déstabilisent la région nord du Nigéria depuis plus d'une décennie, laissant souvent des victimes civiles dans leur sillage.

Lire aussi :

Tinubu : la frappe aérienne meurtrière de l'armée nigériane sur des civils est une "tragédie"

Depuis 2017, quelque 400 civils ont été tués par de telles frappes accidentelles de l'armée, selon la société de sécurité SBM Intelligence, basée à Lagos.

Le tir raté de décembre s'est produit alors que des villageois observaient la fête musulmane marquant l'anniversaire du prophète Mahomet dans le village de Tudun Biri, dans l'État de Kaduna.

Les autorités militaires nigérianes doivent fournir davantage d'informations sur l'enquête, indemniser les victimes et mettre en place des systèmes et des procédures pour éviter de nouveaux ratés, a déclaré Anietie Ewang, chercheure nigérian à Human Rights Watch.

"Il faut vraiment qu'il y ait un processus bien pensé pour garantir la responsabilité et la justice pour les victimes de ces frappes aériennes," selon elle.

Le président du Nigeria, Bola Tinubu, a affirmé que de telles "erreurs évitables sont inacceptables et ne peuvent être répétées". Les groupes de défense des droits de l'homme et les militants ont également condamné l'attaque et appelé à un contrôle accru des opérations militaires dans les zones de conflit.

La prolifération des drones au sein des agences de sécurité nigérianes est une préoccupation majeure, car "il n'y a pas de principe directeur sur le moment où ils peuvent être utilisés", a constaté Kabir Adamu, un analyste de la sécurité basé à Abuja interrogé par l'Associated Press.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp