Par Pauline Odhiambo

L'innovateur et entrepreneur kenyan James Muritu reconnaît volontiers la science des "accidents heureux", ayant découvert par hasard une méthode unique de transformation des déchets plastiques en carburant utilisable alors qu'il expérimentait la fonte de plastiques recyclables pour la construction de routes.

"J'avais l'habitude de fabriquer des blocs de cabrol à partir de déchets plastiques et, au cours de mes expériences, j'ai remarqué que le liquide provenant de la fonte du plastique s'enflammait. Cela m'a intrigué", explique-t-il à TRT Afrika.

Cette découverte a poussé James à abandonner le projet de cabro et à se concentrer sur la production de carburant, un changement qui a finalement porté ses fruits en 2023 lorsqu'il a extrait de l'essence de déchets plastiques chauffés.

Il y est parvenu grâce à la pyrolyse, qui consiste à chauffer le plastique à des températures extrêmement élevées.

"Une fois l'essence extraite, je l'ai testée en l'utilisant pour alimenter différents types de générateurs", explique James, fondateur de Progreen Innovations, une entreprise spécialisée dans la transformation des déchets plastiques en carburant.

"J'ai également testé le carburant sur une tondeuse à gazon, et il a parfaitement fonctionné."

Processus non polluant

Son innovation fait partie des milliers de projets qui, dans le monde entier, cherchent à résoudre le problème des déchets plastiques.

Les données recueillies par le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) montrent que jusqu'à 400 millions de tonnes de déchets plastiques sont produites chaque année dans le monde.

Moins de 10 % de ces déchets sont recyclés, tandis que 12 % seulement sont incinérés. La majeure partie de ces déchets finit dans des décharges, où il faut des centaines d'années pour qu'ils se décomposent complètement.

James et son équipe collectent divers déchets plastiques, qu'ils trient et nettoient avant de les broyer.

Le plastique déchiqueté est ensuite chargé dans un four sans oxygène, qui transforme le plastique en combustible dans le cadre d'un processus sans fumée. Le sous-produit, le "biochar", est utilisé pour alimenter le four.

L'ensemble du processus prend de 24 à 36 heures, en fonction du poids du plastique chargé dans le réacteur.

"Ce que nous faisons est le contraire de l'incinération", explique James à TRT Afrika.

"Avec l'incinération, il y a beaucoup de fumée et l'odeur toxique du plastique brûlé remplit l'air. Notre processus n'émet aucun gaz et nous poursuivons nos recherches pour nous assurer qu'il est exempt de carbone à 100 %."

Le plastique PET ou polyéthylène téréphtalate, un type de plastique utilisé pour fabriquer des récipients pour les liquides et les aliments, est incompatible avec la production de carburant en raison de sa composition chimique et est, par conséquent, exclu du processus de production de James.

Un carburant moins cher

Le pétrole brut est produit lors de la première étape de la transformation et raffiné par la suite pour produire de l'essence et du diesel.

L'essence peut être utilisée dans les petits et moyens moteurs à essence, tandis que le diesel peut faire fonctionner des générateurs et des machines plus lourdes.

James utilise également le diesel qu'il produit pour alimenter sa voiture, un robuste 4x4 qui lui permet d'aller chercher des fournitures pour son entreprise. Progreen Innovations produit actuellement jusqu'à 1 000 litres de carburant par semaine.

La majeure partie du diesel est vendue aux propriétaires de camions qui transportent des marchandises lourdes. Les agriculteurs l'utilisent pour alimenter leurs tracteurs et leur matériel d'irrigation.

Un autre client de James achète du diesel pour alimenter des excavateurs et d'autres machines lourdes utilisées dans la construction des routes.

La majeure partie de l'essence est achetée par les conducteurs de motos commerciales, connues localement sous le nom de boda.

"L'intérêt de notre produit est qu'il peut généralement être mélangé à l'essence ou au diesel achetés dans les stations-service", explique James, qui s'efforce d'augmenter sa capacité de production pour atteindre 20 000 litres par semaine.

"Les conducteurs de boda achètent mon carburant parce qu'il est moins cher que le carburant à la pompe, puis le mélangent à d'autres carburants pour obtenir un mélange. Ils me disent qu'ils peuvent rouler plus longtemps avec ce mélange et économiser de l'argent sur le carburant".

Défis financiers

Il a fallu un an à James pour obtenir du Bureau des normes du Kenya l'autorisation de vendre et de distribuer son produit.

Il s'autofinance actuellement, comptant principalement sur les économies réalisées grâce à son salaire d'expert en technologies de l'information pour faire fonctionner l'entreprise.

"Le scepticisme à l'égard de mon produit est un autre obstacle. Beaucoup de gens ne croient pas qu'il existe d'autres moyens d'obtenir de l'essence ou du diesel que les stations-service traditionnelles", déplore James.

Malgré ces difficultés, il trouve encore le temps d'encadrer des étudiants en ingénierie. Il accueille régulièrement des équipes d'universités locales, les encourageant à poursuivre leurs innovations.

"Il s'agit de croire en ses rêves et de créer une innovation étonnante qui peut se vendre elle-même", explique-t-il à TRT Afrika.

