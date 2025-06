Le président kenyan William Ruto a reporté la réouverture des écoles prévue la semaine prochaine jusqu'à nouvel ordre, en raison des fortes pluies et des inondations qui ont fait plus de 200 morts.

Dans son discours sur l'état de la nation, vendredi, le président a déclaré que "les rapports météorologiques brossent un tableau désastreux", évoquant la possibilité que le cyclone Hidaya frappe la côte kenyane dans les jours à venir.

Le Kenya et d'autres régions d'Afrique de l'Est ont été submergés par les inondations, et plus de 150 000 personnes déplacées vivent dans des camps à travers le pays.

Les écoles devaient initialement rouvrir cette semaine, mais le ministère de l'éducation a reporté cette réouverture d'une semaine. Les élèves attendent maintenant l'annonce de nouvelles dates de réouverture, car certaines écoles sont toujours inondées et d'autres ont été endommagées.

Certaines personnes déplacées vivent dans des écoles tandis que le gouvernement se prépare à les reloger dans des camps.

Ordres d'évacuation

Les autorités kenyanes ont ordonné aux personnes vivant près de 178 barrages et réservoirs pleins ou presque pleins d'évacuer ou d'être déplacées de force.

Les niveaux d'eau de deux grands barrages hydroélectriques ont atteint des niveaux historiques et le gouvernement a mis en garde les personnes vivant en aval, le long de la rivière Tana.

La semaine dernière, un bateau a chaviré sur le fleuve, qui se jette dans l'océan Indien, faisant sept morts et treize disparus.

Un bus de passagers a également été emporté par un pont le long de la même rivière le mois dernier.

Les inondations ont fait plus de 155 morts en Tanzanie voisine, où le cyclone Hidaya devrait frapper les zones côtières. Des centaines de personnes ont également été touchées au Burundi, en Éthiopie et en Somalie.

