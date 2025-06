Le peuple Ndau est réparti dans tout l'est du Zimbabwe et vit essentiellement de l'agriculture.

Par coïncidence, le nom Ndau signifie "terre", et le travail de la terre pour produire de la nourriture a toujours été un élément culturel clé pour de nombreuses générations.

Cependant, l'UNESCO met en garde contre le fait que les techniques agricoles traditionnelles de nombreuses communautés et les cultures indigènes sont remplacées par des variétés génétiquement uniformes et à haut rendement, en raison des tendances du marché et des changements de régime alimentaire.

Avec une diminution prévue de 30 % des précipitations au cours de la prochaine décennie en raison du changement climatique, les communautés locales cherchent des alternatives pour atténuer cette situation inquiétante", a déclaré l'UNESCO dans un rapport publié jeudi.

L'organisation culturelle a félicité Philips Kusasa, un enseignant du lycée Chikore à Chipinge, dans le sud-est du Zimbabwe, qui a lancé le "Ndau Festival of the Arts" pour inciter les communautés à apprécier et à sauvegarder la culture agraire indigène, qui s'érodait lentement.

Les sessions éducatives servent également à renforcer les capacités socio-économiques des petits exploitants agricoles, qui sont majoritairement des femmes.

En marge de ces sessions éducatives, un festival est organisé, avec des spectacles de danse culturelle donnés par des troupes de danse représentant les communautés de toute la région.

Le cœur du festival est néanmoins le moment où commence la formation pratique, où les agriculteurs apprennent de leurs aînés à cultiver des légumes indigènes tels que le "Mutikiti" et le "Muchicha", qui sont des feuilles de citrouille indigènes.

Kusasa ne se contente pas de transmettre ces connaissances aux agriculteurs, il redouble d'efforts pour s'assurer que les enfants qui formeront la prochaine génération apprennent également l'importance de la conservation des aliments indigènes.

Son travail à l'école primaire de Gaza, l'une des 24 écoles participantes en Namibie et au Zimbabwe, où le projet vise à intégrer ces leçons d'agriculture dans le système d'éducation de base, a été très bien accueilli, tant localement qu'à l'étranger.

Notre culture est notre héritage, et si nous ne trouvons pas un moyen de protéger notre mode de vie, il sera perdu", a déclaré M. Kusasa.

Une partie des activités du projet consiste à permettre aux écoles d'élaborer des plans d'action pour l'ensemble de l'établissement, qui guident les administrateurs scolaires et les enseignants sur la manière d'intégrer les formations dans le matériel et les activités pédagogiques de l'école.

"Nous envisageons de créer un jardin de légumes indigènes, qui seront utilisés pour les repas à l'école.

Les élèves découvriront les systèmes agricoles traditionnels et la valeur nutritionnelle de ces légumes. Ce jardin sera donc un lieu d'enseignement des sciences, de la géographie, des mathématiques, de l'étude du patrimoine, de l'alimentation et de la nutrition", a expliqué M. Kusasa.

