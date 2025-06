La décision de Trinité-et-Tobago, annoncée jeudi, a été prise à la suite d'une recommandation du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté des Caraïbes (Caricom).

"La reconnaissance officielle de la Palestine par la République de Trinité-et-Tobago contribuera à l'instauration d'une paix durable en renforçant le consensus international croissant sur la question d'un État palestinien", indique le gouvernement caribéen dans un communiqué.

Cette décision "contribue à la réalisation du droit du peuple palestinien à l'autodétermination sur sa terre et à l'adoption de mesures concrètes pour soutenir la mise en oeuvre de la solution à deux États", a réagi Mahmoud Abbas.

"L'État de Palestine renouvelle son appel permanent aux pays qui ne l'ont pas encore reconnu pour qu'ils assument leurs responsabilités et reconnaissent le droit du peuple palestinien à l'autodétermination", a -t-il ajouté, cité par l'agence de presse officielle palestinienne Wafa.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'oppose à la création d'un Etat palestinien, au côté d'Israël.

La décision de l'archipel caribéen intervient dans le cadre de la guerre débutée il y a plus de six mois entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, à la suite des attaques meurtrières menées par le groupe contre le territoire israélien le 7 octobre.

En représailles, Israël a lancé une vaste offensive dans la bande de Gaza, qui a fait jusqu'à présent plus de 34.600 morts, majoritairement des civils, selon le ministère de la Santé du mouvement palestinien.

