Par Ihsan Faruk Kilavuz

Malgré la réfutation persistante de la Turquie, soutenue par des historiens impartiaux du monde entier, et son invitation ouverte à examiner les documents d'archives des deux parties, les allégations sur le soi-disant génocide arménien ont souvent été utilisées comme moyen de pression politique contre la Turquie. Mené principalement par de puissants groupes d'intérêts arméniens en Amérique du Nord et en Europe, le récit arménien évite de présenter des éléments de preuve. Il s'appuie au contraire sur des affirmations et une rhétorique politique isolées des circonstances historiques et dépourvues de fondement juridique.

Les origines

À la fin du XIXe siècle, dans un contexte de ferveur nationaliste mondiale, des groupes arméniens ont participé à des tentatives de déstabilisation de l'Empire ottoman. Au début de la Première Guerre mondiale, ils ont formé des milices et se sont livrés à des actes de violence à l'intérieur de l'empire. Leur alliance avec l'armée russe et leur participation à des attaques contre les communautés turco-musulmanes en Anatolie orientale ont incité le gouvernement ottoman à promulguer la "loi sur la relocalisation et la réinstallation" le 27 mai 1915. Cette loi exigeait la réinstallation forcée des Arméniens à l'intérieur de l'empire afin de garantir la sécurité de ses territoires et de son peuple.

Depuis, les Arméniens ont décrit ce déplacement comme une tentative délibérée de les éliminer, dans le but de s'attirer le soutien de la communauté internationale. Bénéficiant du soutien des pays occidentaux, les groupes arméniens n'ont cessé de qualifier les événements de 1915 de "génocide" et d'utiliser des mensonges pour faire pression sur la Turquie afin d'obtenir divers avantages politiques et financiers.

Absence de fondement juridique

Les accusations de génocide sont lourdes de conséquences et constituent un délit international grave aux conséquences juridiques considérables. Par conséquent, les débats sur le génocide nécessitent une justification juridique solide au lieu d'affirmations motivées par des considérations politiques.

L'évaluation des événements de 1915 dans le contexte du droit international, en particulier dans le cadre de la Convention des Nations unies de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide (Convention sur le génocide), revêt une importance cruciale pour démystifier les faussetés historiques.

Le génocide est décrit dans la convention de 1948 comme un crime universellement condamné visant des groupes nationaux, ethniques, raciaux ou religieux dans l'intention de les détruire, en tout ou en partie, par des actes tels que le meurtre, l'atteinte grave à l'intégrité physique, l'imposition de conditions de vie désastreuses, l'empêchement des naissances ou le transfert forcé d'enfants.

Pas d'intention génocidaire

Pour qu'il y ait génocide, il faut que l'intention de détruire physiquement un groupe national, ethnique, racial ou religieux soit avérée. En d'autres termes, la simple intention de disperser un groupe ne suffit pas pour que le crime de génocide soit commis. Ce qui est nécessaire pour prouver l'existence d'un tel crime, c'est l'intention spécifique de le commettre, ou dolus specialis.

Si l'on analyse les événements de 1915 dans le cadre de la Convention sur le génocide, l'"intention de détruire" est manifestement absente.

Après la promulgation de la "loi sur la réinstallation et la réinstallation", différentes réglementations et mesures ont été prises pour assurer la réinstallation des Arméniens sans qu'il leur soit fait de mal. Le gouvernement ottoman a déployé un maximum d'efforts pour assurer la sécurité des civils et de leurs biens, en facilitant leur accès aux nouvelles colonies.

Il n'y a pas eu, au sein de l'appareil d'État ottoman, de sentiment anti-arménien comparable à l'antisémitisme qui prévalait dans l'Allemagne nazie. Des hommes d'État arméniens ont occupé des postes influents au sein du gouvernement pendant des décennies.

De plus, la population arménienne était reconnue comme une "nation loyale (millet-i sadıka)" au sein de l'Empire ottoman multiethnique.

Par conséquent, la décision de relocalisation ne peut être interprétée comme un acte d'"exil" puisque le gouvernement ottoman n'a pas expulsé ses citoyens arméniens ; au contraire, ils ont été réinstallés dans les territoires ottomans, en particulier dans la région de la Syrie (qui était alors un territoire ottoman), afin d'atténuer les effets négatifs de la Première Guerre mondiale.

Les itinéraires et les moyens de transport pour la réinstallation ont été méticuleusement planifiés, et les autorités ont déployé des escortes militaires pour accompagner les Arméniens réinstallés tout au long de leur voyage afin d'assurer leur sécurité, malgré la nécessité de ces unités sur d'autres fronts menacés par la guerre.

Si des administrateurs étaient reconnus coupables de négligence ou de corruption au cours du processus de réinstallation, ils faisaient l'objet d'une enquête et de poursuites. En conséquence, plus d'un millier de fonctionnaires ont été jugés par des tribunaux militaires, et certains ont été condamnés à mort pour leurs délits.

Si le gouvernement avait eu l'intention d'"anéantir systématiquement" les Arméniens, il n'aurait pas pris de telles mesures et n'aurait pas puni ses fonctionnaires pour une quelconque faute.

Une autre preuve de l'absence d'intention génocidaire au sein de l'administration ottomane est le fait que des registres méticuleux ont été tenus pour prendre en compte les Arméniens qui ont été déplacés. En outre, vers la fin de la guerre, le gouvernement a publié un décret permettant aux Arméniens déplacés de revenir s'ils le souhaitaient, et il a été décidé de restituer les biens immobiliers appartenant aux communautés arméniennes protégées au cours du processus de déplacement par l'intermédiaire d'une commission spéciale.

Lobbies anti-Turquie

Un autre point juridique doit être pris en considération. La loi sur la relocalisation et la réinstallation et les événements de 1915 sont des développements liés aux affaires intérieures de l'ancien État ottoman. Par conséquent, selon le principe de "succession d'États" du droit international, il est juridiquement invalide d'associer ces événements aux États successeurs de l'empire, y compris la Turquie.

En outre, le traité de Lausanne, daté du 24 juillet 1923, a légalement conclu les questions relatives à l'affaire arménienne. Par conséquent, la Turquie ne porte aucune responsabilité juridique au-delà des dispositions de ce traité en ce qui concerne les décisions et les actions de l'ère ottomane.

Enfin, en tant que principe juridique général, l'application rétroactive des crimes commis et des peines imposées n'est pas permise. Dans ce contexte, il est juridiquement impossible d'appliquer la convention sur le génocide de 1948 à des événements antérieurs à son entrée en vigueur en 1951. Par conséquent, il est juridiquement impossible de tenir la Turquie pour responsable aujourd'hui ou de satisfaire les demandes de la partie arménienne.

En conclusion, les affirmations génocidaires sont éloignées de la vérité et ne reposent sur aucun fondement juridique. En fait, elles font partie de campagnes de propagande visant à tirer parti de ces affirmations pour faire avancer les demandes territoriales et de réparation à l'encontre d'Ankara. Ces allégations sont financées par des lobbies anti-turcs et parfois soutenues par divers gouvernements et organes législatifs comme moyen de pression et de chantage sur les autorités turques.

L'auteur, Ihsan Faruk Kilavuz, est un chercheur du TRT World Research Center spécialisé dans le droit international des droits de l'homme et les conflits armés.

Avertissement : les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.

