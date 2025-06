Une guerre entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda ‘’est possible’’, a mis en garde le président congolais Felix Tshisekedi, alors que de violents combats font rage depuis des mois dans l'est de la RDC entre les forces gouvernementales et les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda.

‘’Bien sûr, qu'une guerre est possible, je ne vous le cache pas’’, a déclaré Felix Tshisekedi, dans un entretien exclusif au Figaro vendredi. ‘’Mais je veux reculer cette échéance le plus loin possible car je préfère mettre toute notre énergie et nos richesses au profit du développement des 145 territoires de la RDC plutôt que dans l'effort militaire.’’ a-t-il expliqué.

Le dirigeant de la République démocratique du Congo a effectué une visite officielle en France en début de semaine, où il a été reçu à déjeuner à l'Élysée, avec son épouse, par le couple Macron, puis a rencontré des décideurs économiques à Bercy.

‘’Ce pays [Le Rwanda], qui est notre voisin, viole notre territoire pour piller nos minerais critiques et terroriser nos populations’’, a accusé Felix Tshisekedi qui dénonce ‘’l’inertie de la communauté internationale’’, voire l’existence d’un deux poids, deux mesures en matière de sanctions.

‘’Nous ne quémandons pas la pitié. Nous voulons que la France joue de son influence en qualité de membre permanent du Conseil de sécurité de l'Onu, tout comme la Chine ou les États-Unis, pour châtier le régime rwandais. Pourquoi y aurait-il deux poids, deux mesures ? Pourquoi, d'un côté, la Russie qui envahit l'Ukraine serait sanctionnée, et pas le Rwanda, de l'autre, qui nous agresse depuis trente ans ? C'est inexplicable’’, a-t-il affirmé.

Kinshasa veut des sanctions contre le Rwanda. Kigali nie son implication mais la communauté internationale, estime que le Rwanda soutient le M23 et a engagé des troupes dans l’est de la RDC.

‘’Le M23 n'est qu'une coquille vide ! Il ne compte peut-être que 500 miliciens. Non, ce sont des militaires rwandais qui sèment la mort sur notre sol’’, a insisté le dirigeant congolais.

Interrogé sur la possibilité d'engager des discussions avec son homologue rwandais Paul Kagame, Felix Tshisekedi, a déclaré : ‘’Nos délégations vont se retrouver à Luanda (Angola) ces jours-ci pour travailler et trouver un terrain d'entente. Moi, je demande une chose simple: que le Rwanda retire ses troupes du territoire congolais.’’

Le président de la RDC a par ailleurs indiqué que Kinshasa va renforcer sa coopération militaire avec Paris. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, devrait prochainement venir en RDC à cet effet, a indiqué Felix Tshisekedi.

Au moins 9 déplacés d’un camp à l’ouest de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu, dans l’est de la RDC, ont été tués ce vendredi lors d'une frappe d’artillerie des rebelles du M23 (Mouvement du 23 mars), selon les autorités locales.

Les rebelles du M23, qui ont repris les armes fin 2021, se sont emparés de larges pans de territoire du Nord-Kivu avec l’appui d’unités de l'armée rwandaise. La ville de Goma compte plus d'un million d'habitants et près d'un million de déplacés.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp